الجيش الليبى يعلن تقدمه فى مدينتى بنغازى و أجدابيا

>قالت القوات المسلحة الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا أمس الأحد إنها أجبرت مقاتلين متطرفيين على الإنسحاب من عدة مناطق فى بنغازى وسيطرت على ميناء المريسة الإستراتيجى.

وأضاف الجيش الوطنى الليبى أنه سيطر أيضا على مدينة أجدابيا التى تبعد نحو 150 كيلومترا جنوبى بنغازى وهى مدينة أخرى يخوض فيها الجيش قتالا ضد جماعات متطرفة.

وتعصف الصراعات بليبيا منذ انتفاضة 2011 ضد معمر القذافى حيث تدعم فصائل مسلحة حكومتين متنافستين فى طرابلس والشرق تتصارعان على السلطة وعلى نصيب من ثروة البلاد النفطية.

واستغل المتطرفين حالة الفراغ الأمنى لتعزيز وجودهم وسيطر متشددون موالون لتنظيم داعش على مدينة سرت إلى الغرب من أجدابيا.

وتشهد بنغازى ثانى كبرى المدن الليبية بعضا من أسوأ الاشتباكات حيث تصاعد العنف عندما شن قائد الجيش اللواء خليفة حفتر حملة فى 2014 ضد المتطرفين والجماعات المسلحة الأخرى.

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