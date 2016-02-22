أخبار عاجلة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الليبى يعلن تقدمه فى مدينتى بنغازى و أجدابيا

Google+ Print
الجيش الليبى يعلن تقدمه فى مدينتى بنغازى و أجدابيا الجيش الليبى يعلن تقدمه فى مدينتى بنغازى و أجدابيا

>قالت القوات المسلحة الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا أمس الأحد إنها أجبرت مقاتلين متطرفيين على الإنسحاب من عدة مناطق فى بنغازى وسيطرت على ميناء المريسة الإستراتيجى.

وأضاف الجيش الوطنى الليبى أنه سيطر أيضا على مدينة أجدابيا التى تبعد نحو 150 كيلومترا جنوبى بنغازى وهى مدينة أخرى يخوض فيها الجيش قتالا ضد جماعات متطرفة.

وتعصف الصراعات بليبيا منذ انتفاضة 2011 ضد معمر القذافى حيث تدعم فصائل مسلحة حكومتين متنافستين فى طرابلس والشرق تتصارعان على السلطة وعلى نصيب من ثروة البلاد النفطية.

واستغل المتطرفين حالة الفراغ الأمنى لتعزيز وجودهم وسيطر متشددون موالون لتنظيم داعش على مدينة سرت إلى الغرب من أجدابيا.

وتشهد بنغازى ثانى كبرى المدن الليبية بعضا من أسوأ الاشتباكات حيث تصاعد العنف عندما شن قائد الجيش اللواء خليفة حفتر حملة فى 2014 ضد المتطرفين والجماعات المسلحة الأخرى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365