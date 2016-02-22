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المرور يضبط 366 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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المرور يضبط 366 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى المرور يضبط 366 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 366 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 94 مخالفات مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 82 مخالفة مرورية بالقاهرة، 48 مخالفة مرورية بالجيزة، و142 مخالفة مرورية بالقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

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مصر 365