«التقني»: تشغيل ثمانية معاهد تستوعب عشرة آلاف متدرب

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الفترة المقبلة لتشغيل ثمانية معاهد تدريب في مجالات مختلفة، وذلك في خمس مدن بالمملكة تضاف إلى قوائم المعاهد المتخصصة التي يتم تشغيلها بالشراكة مع عدد من كبرى الشركات الوطنية والبالغ عددها حتى الآن 21 معهدا، ضمن برامج التدريب المنتهية بالتوظيف التي تنفذها المؤسسة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتستهدف هذه الشراكة تحقيق أكبر درجات التكامل مع الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص من الموارد البشرية وتوفير فرص وظيفية للمتدربين بتلك المعاهد بعد تخرجهم من المعهد مباشرة.

وتقدر الطاقة الاستيعابية للمعاهد الجديدة بحوالي 10500 متدرب.

ومن المنتظر أن يشغل في جدة المعهد الوطني لتقنيات المياه والمعهد السعودي للتقنيات الألمانية وأكاديمية الطيران المدني، بينما تضم الرياض معهدين هما معهد التقنيات للطباعة والتغليف والمعهد العالي للتقنيات المتقدمة، والمعهد التقني للألبان الذي سيتم إنشاء مقره بالخرج، والمعهد السعودي التقني للطاقة والمياه برابغ، فيما سيتم تشغيل معهد وعد الشمال التقني في منطقة الحدود الشمالية.

ويشهد هذا النموذج من التدريب المتخصص إقبالاً من الشباب السعودي حيث وصلت أعداد المتقدمين العام الماضي على تلك المعاهد المنتشرة في مختلف مناطق المملكة حوالي 44 ألف متقدم.

وتخطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتوسع في برنامج الشراكات الاستراتيجية مع قطاع الأعمال في قطاعات الاقتصاد الحيوية المنتجة للوظائف كالبنوك والتأمين والطائرات والسيارات بالإضافة إلى قطاع تقنية المياه والتعدين، لتتماشى مع أهداف خطة التنمية الشاملة الرامية إلى اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في المشروعات التنموية.

ونجحت هذه المعاهد المتخصصة التي يتم تشغيلها وفق أهداف واضحة، في تنمية الموارد البشرية وتأهيلها وتوحيد الجهود والطاقات لتحقيق أكبر درجات التكامل مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وأن تكون تلك الشركات قنوات توظيفية مباشرة للمتدربين بحيث يباشرون العمل بالجهات الشريكة بعد تخرجهم مباشرة من المعهد.