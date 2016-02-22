أمير جازان: ألف مشروع تنموي تحت التنفيذ ومشروعات كهرباء بنحو 40 ملياراً

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أن المنطقة تشهد تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة في شتى المجالات منها أكثر من ألف مشروع تحت التنفيذ إضافة لمشروعات الكهرباء بالمنطقة التي تقدر تكلفتها جميعاً بنحو 40 مليار ريال.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس الجلسة الافتتاحية الأولى للعام المالي الحالي 1437/1438ه لمجلس منطقة جازان بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة لشؤون التنمية، أمين عام المجلس، أحمد زعلة، أن سمو أمير المنطقة استهل الجلسة بكلمة قال فيها: "إننا وفي الذكرى الأولى لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم، التي احتفى بها الجميع قبل ما يزيد عن شهر، فإننا نفاخر بما تحقق خلال هذه الفترة القصيرة من إنجازات وإصلاحات شملت كافة المجالات"، رافعاً سموه نيابة عن أبناء المنطقة، الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، لما تبذله من جهود لينعم المواطن بالعيش الرغيد والأمن والأمان.

وبين سموه أن ميزانية العام الحالي للدولة أكدت للجميع استمرار الدولة في دعم المشروعات والبرامج التنموية، التي تعود على الوطن والمواطن بالخير والرفاهية، مبرزاً ما حظيت به المنطقة كغيرها من مناطق وطننا العزيز من مشروعات تنموية في شتى المجالات، حيث تجاوز عدد المشروعات التي تحت التنفيذ بالمنطقة أكثر من ألف مشروع بقيمة إجمالية تقارب 20 مليار ريال، إضافة لمشروعات الكهرباء بالمنطقة التي تقدر بنحو 20 مليار ريال.

وشدد الأمير محمد بن ناصر في كلمته على حرص إمارة المنطقة وكافة الجهات الحكومية بها، على انجاز تلك المشروعات في وقتها المحدد، وحسب المواصفات الفنية، وعدم التهاون في ذلك، وتذليل كافة المعوقات التي تؤدي إلى تأخيرها، مفيداً سموه أن مجلس المنطقة سيستضيف وفدا من أعضاء مجلس الشورى في جلسته الثانية اليوم (الاثنين)، مرحباً سموه بأعضاء المجلس ضيوف المنطقة.

واشار أمين عام مجلس المنطقة إلى أن المجلس خصص الجلسة الافتتاحية لاستعراض التوصيات السابقة، والخطابات والإجابات الواردة للمجلس، والتقرير المقدم من اللجنة المشكلة برئاسة مدير جامعة جازان عن واقع المرور بالمنطقة، والتقرير المقدم من وكيل الإمارة رئيس لجنة المتابعة حول تنفيذ المشروعات ومتابعتها إلكترونياً، مفيداً أن المجلس سيواصل جلساته على مدار الأسبوع الحالي لاستعراض محاضر اللجان المبثقة عن المجلس. من جهة أخرى، يستضيف مجلس المنطقة اليوم (الاثنين)، وفداً من أعضاء مجلس الشورى في جلسته الثانية والتي تعقد بقاعة تعليم جازان، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من التواصل، ولمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مجلسي المنطقة والشورى.