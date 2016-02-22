ولي العهد: نعيش نعمة الأمن والاستقرار في ظل رعاية خادم الحرمين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - بمكتب سموه بوزارة الداخلية ظهر أمس أصحاب السمو الأمراء، وعدداً من أصحاب الفضيلة المشايخ وأصحاب المعالي وكبار مسؤولي وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية وموظفي الوزارة الذين تشرفوا بالسلام على سموه الكريم.

وقد شكر لهم سموه مشاعرهم، مؤكداً للجميع ما تعيشه المملكة من نعمة الأمن والاستقرار وما ننعم به من تطور وازدهار في ظل رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - بكل ما يحقق أمن مواطني هذه البلاد المباركة والمقيمين فيها والوافدين إليها واعتزازه - رعاه الله بما تحققه أجهزة الأمن من نجاح في مواجهة الإرهابيين والتصدي لكل من يستهدف أمن المملكة واستقرارها، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة.