خالد الفيصل يدشن 14 مشروعاً تنموياً في الطائف

الطائف - أحمد حسن الزهراني، إسماعيل إبراهيم، حسن الغامدي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة العليا لتطوير الطائف مشروع تطوير المنطقة التاريخية وسط الطائف، كما دشن العمل بمشروع طريق الملك عبدالله (محور شمال - جنوب) المرحلة الأولى، خلال زيارته التفقدية لمحافظة الطائف في بداية جولة موسعة تشمل ست محافظات شرق العاصمة المقدسة.

والتقى أمير المنطقة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالطائف، ودعا إلى تحقيق الأهداف المرجوة منهم في الدورة الثالثة، وتجول في معرض مشروعات اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف، ودشن ووضع حجر أساس 14مشروعا تنموياً لأمانة الطائف وبتكلفة 1.8 مليار ريال، وتشمل افتتاح أربعة مشروعات إلى جانب تدشين ثمانية مشروعات، ووضع حجر الأساس لمشروعين، ثم ترأس اجتماع اللجنة العليا لتطوير محافظة الطائف.

وقال م. محمد بن عبدالرحمن المخرّج أمين الطائف أمين اللجنة العليا لتطوير الطائف، إن الطائف تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والتطويرية وفي مقدمتها المشروعات البلدية التي تنفذها الأمانة في عدد من المواقع بدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وم. عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية.

وافتتح أمير المنطقة، خلال زيارته للطائف أربعة مشروعات نفذتها أمانة الطائف، تشمل مشروع "جسر الملك عبدالله"، الذي يهدف إلى تفادي الازدحام الواقع على تقاطع طريق وادي وج مع الملك عبدالله، وحل المشاكل المرورية وتسهيل تدفق المركبات في الشبكة الداخلية عبر مسارين، إضافة إلى مسار آخر يخدم مشروع النقل العام (القطار)، حيث تم تصميم الجسر ليمر من أعلى طريق وادي وج بطول 600 متر، وعرض 62 مترا.

كما افتتح سموه مشروع "جسر المؤتمرات"، الذي يقع عند التقاء طريق الجيش مع طريق المؤتمرات، في المسرة، فيهدف إلى ربط طريق الجيش مع طريق المؤتمرات بعد إزالة جزء من سور القيادة المركزية، ليكون مسار القادم من طريق الملك عبدالله مفتوحا دون أي إشارات حتى ينتقل إلى اتجاه طريق المطار واتجاه مسرة بسهولة، ويحتوي الجسر على أربعة مسارات في الاتجاهين، بطول 103 أمتار، وعرض 18 مترا، ومشروع "حديقة الفيصلية"، الواقعة في حي الحوية شمال الطائف، على مساحة 78.100 متر مربع، والتي يتوسطها مجسم فني، وتخدمها ممرات مشاة، ونافورة، كما تحتوي على مسطحات خضراء بمساحة 1.9840 مترا مربعا، وملاعب رياضية، ومناطق ألعاب أطفال، وجلسات ومظلات مع كافتيريا، وتبة ترفيهية وخيمة عربية، وثلاثة مبان إدارية لمركز الحي ومقر العمدة وإدارة الحديقة، إضافة إلى مواقف السيارات والحمامات، وتهدف الحديقة إلى إيجاد منطقة ترفيهية للعائلات والشباب والأطفال، ومشروع "درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بوادي وج" والذي نفذ على ثلاث مراحل، لتحقيق انسيابية في تدفق المياه، والتخلص من تجمعاتها، والاستفادة منها، وتخدم العبارة، البالغ طولها 9.136 مترا طوليا، وتخدم أحياء الوسام، المثناة، السلامة، الريان، حوايا، جبرة، الجال. ودشن الأمير خالد الفيصل ثمانية مشروعات بلدية، تشمل مشروع "طريق الملك عبدالله" وهو طريق حضري رئيسي يربط مراكز الأنشطة الرئيسية في المناطق الحضرية يرتبط بالشبكة الإقليمية، ويربط بين طريق المؤتمرات شمالا وطريق الملك فهد جنوبا (محور شمال – جنوب)، يبلغ طوله 11 كيلو مترا وعرضه 60 مترا، ويساهم في تخفيض الضغط المروري داخل المحافظة، إضافة إلى أنه سيحتوي مستقبلا على محور نقل عام يمر في جزيرة منتصف الطريق وخط سكك حديدية، ومشروع "توسعة طريق الملك خالد" المحور الرئيسي الرابط بين طريق الجنوب وطريق المطار، ويبلغ طوله 10 كيلو مترات وعرضه 60 مترا، وقد أنشأت أمانة الطائف عبّارات لضمان استمرارية حركة المرور أثناء هطول الأمطار وجريان السيول في وادى (جنة وقدان)، الذي كان يقطع الطريق ويمنع مرور السيارات، ومشروع "نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق المطار" (مقابل مستشفى الأمير منصور)، الذي يهدف إلى تأمين سيولة حركة السير المتجهة شمالا وجنوبا إضافة لتنفيذ تقاطع مزود بإشارة ضوئية أعلى النفق لتأمين سير باقي الاتجاهات، ويبلغ الطول الإجمالي للمشروع 700 متر، منها 40 مترا طول النفق بمداخله ومخارجه، و18 مترا عرضه، ومشروع "ميدان المئوية"، الذي يتميز بتصميم فلسفي يعبر عن الذكرى السنوية لتوحيد المملكة العربية السعودية، ويتكون الميدان من عدة عناصر؛ فالجدار الحجري يتجه للقبلة ويعبر عن الحرم المكي، والجدار الرخامي يعبر عن مدينة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، كما يجرد الهيكل الإنشائي تكوين الكعبة المشرفة، ويرمز الضلع التاريخي لقصر المصمك الذي يعبر عن توحيد المملكة العربية السعودية، لينتهي بجدار زجاجي يرمز للحداثة، وتغطي أرضيته ورود الطائف، ومشروع "توسعة شارع الجيش"، والذي يشمل إنشاء وإعادة تأهيل الطريق بداية من تقاطع شارع شبرا مع شارع الجيش وربطه بطريق الملك عبدالله، وطريق المطار والسيل وطريق الهدا، بطول يبلغ 1300 متر، وعرض 50 مترا، ومشروع "تطوير وتأهيل المنطقة التاريخية بوسط مدينة الطائف والبوابات التراثية "، البالغة مساحته حوالي 110،000 متر مربع، وهو أحد أهم المشروعات التي تعمل عليها الأمانة، ويهدف إلى تحسين منطقة السوق الحالي من الناحية المعمارية والعمرانية، ومعالجة التلوث البصري والبيئي وتحسين الممرات، ودعم الجانب السياحي والترفيهي في السوق الشعبي، وتحسين الحركة والتنقل، وإعطاء الاولوية القصوى لحركة المشاة، وينبثق عن المشروع تطوير المنطقة التاريخية عدة مشروعات، لتصريف مياه الأمطار، وتركيب أنفاق خدمات، وإنشاء بوابات لمداخل المنطقة، ومعالجة التشوه البصري، ومشروعان لدرء أخطار السيول، يهدفان إلى تحقيق انسيابية تدفق مياه السيول والأمطار، والتخلص من التجمعات المائية الناجمة عنها والاستفادة منها، حيث تنفذ أمانة الطائف "المرحلة الأولى من مشروع عبارة العقيق"، التي تخدم مناطق وأحياء معشى، العقيق، ابن سويلم، الفيصلية، مستشفى الأمير منصور، ويبلغ طولها أكثر من 6000 متر، إضافة إلى إنشاء "المرحلة الأولى من عبارة القيم"، التي تخدم أحياء القيم، الحلقة الغربية، مخطط الجامعة، بطول 671 مترا في المرحلة الأولى، و3900 متر في بقية المراحل.

ووضع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حجر الأساس لمشروعين من مشروعات الطرق والجسور التي تنفذها أمانة الطائف، تشمل مشروع "جسر الدلال"، الذي يربط أحياء الفيصلية والجال والقمرية والسحيلي بأحياء شبرا والعقيق عبر شارع الجيش، ويهدف الجسر الممتد على شارع الجيش بطول 700 متر وعرض 35 مترا، إلى تحرير الحركة المرورية على طريق المطار، وتسهيل نقل الحركة المرورية من شارع الجيش إلى طريق وادي وج. ومشروع "الطريق الدائري الأوسط"، البالغ طول المرحلة الأولى منه 10 كيلو مترات، ويربط بين طريق الجنوب وطريق السيل مرورا بامتداد محور شرق-غرب وجامعة الطائف وطريق المطار، بطول إجمالي 25 كيلو مترا، وعرض يتراوح بين 80 إلى 100 متر، ويوفر وصولا سهلا للمناطق والمشروعات التنموية بالطائف الجديد، كما يحتوي على خط القطارات.