أمير الرياض: المجلس البلدي ذراع للدولة في متابعة أعمالها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس مدير عام مطار الملك خالد الدولي عبدالعزيز سعد أبو حربة الذي قدم للسلام على سموه بعد تعيينه مديراً عاماً للمطار، متمنياً سموه له التوفيق والنجاح فيما كلف به.

كما استقبل الأمير فيصل بن بندر في مكتبه بقصر الحكم أمس ‏رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض م. عبدالله العمران وأعضاء المجلس.

وهنأ سموه أعضاء المجلس البلدي بمناسبة انتخابهم وتعيينهم، متمنياً أن يكونوا ذراعاً للدولة في متابعة أعمالها وإنجازاتها.

من جهته نوه رئيس المجلس البلدي بالرياض بالتنسيق مع أمانة مدينة الرياض من أجل تحقيق الأهداف في الخدمات والمشروعات، مشيراً إلى ‏التركيز على سلوك المواطنين والمقيمين وإنشاء علاقة بينهم وبين المجلس لتطوير الخدمة المقدمة .

ولفت إلى أن هناك اتفاقية مع وزارة التعليم لزيادة الوعي لدى الطلبة في الجامعات والمدارس.

وفي نهاية اللقاء قدم م. العمران هدية لسموه عبارة عن كتاب لخطط المجلس التي يسعى لتحقيقها.