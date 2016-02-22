500 مشارك فى مهرجان اليوم العالمى للإعاقة بالمنيا اليوم

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالمنيا اليوم الاثنين مهرجان للاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة من ابناء محافظة المنيا وذلك بمقر مركز شباب مدينة المنيا الساعة فى تمام الحادية عشر صباحاً .إعلان - Ads إعلان - Ads
قالت مريم أسعد مدير مديرية الشباب والرياضة ان هذا المهرجان يأتى فى اطار حرص الدولة واهتمامها برعاية الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والتى نص عليها الدستور ومشاركتهم بالانشطة ودمج هذه الفئة بالمجتمع .
وأشارت إلى أن عدد المشاركين بالمهرجان من الأشخاص ذوى الاعاقة 500 مشارك من مختلف الاعاقات ذهنية ـ بصرية ـ سمعية ـ حركية تم ترشيحهم عن طريق مكتب ذوى الاعاقة بالمحافظة .