حظك اليوم الجدى يوم الاثنين 22/2/2016

حظك اليوم لبرج الجدى:
>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:
>مزيد من التألق على المستوى العملى بالنسبة لأبناء هذا البرج، خاصة العاملين فى مجال المحاسبات والأرقام، فالمكاسب المادية ستحيط بهم وستجعلهم يحصدون تعب الفترات السابقة، لذلك لا داعى للقلق والأفضل أن نتمهل وننتظر كل ما هو ناجح فى الفترة المقبلة.
>
حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفي: على الرغم من التألق فى العمل وفى الوظيفة، إلا أن الحب سيكون أقل من ما يتوقعون، فبعض المشاكل ستحيط بهم فى هذه الفترة، لذلك يجب أن يقفوا وقفة مع أنفسهم حتى يتخلصوا من أى مشكلة ستواجههم فيما بعد من البداية لأن ما يبنى على خطأ يظل خطأ.
>
>