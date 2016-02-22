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حظك اليوم الجدى يوم الاثنين 22/2/2016

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حظك اليوم الجدى يوم الاثنين 22/2/2016 حظك اليوم الجدى يوم الاثنين 22/2/2016

لبرج الجدى:
>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:


>مزيد من التألق على المستوى العملى بالنسبة لأبناء هذا البرج، خاصة العاملين فى مجال المحاسبات والأرقام، فالمكاسب المادية ستحيط بهم وستجعلهم يحصدون تعب الفترات السابقة، لذلك لا داعى للقلق والأفضل أن نتمهل وننتظر كل ما هو ناجح فى الفترة المقبلة.
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حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفي:
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على الرغم من التألق فى العمل وفى الوظيفة، إلا أن الحب سيكون أقل من ما يتوقعون، فبعض المشاكل ستحيط بهم فى هذه الفترة، لذلك يجب أن يقفوا وقفة مع أنفسهم حتى يتخلصوا من أى مشكلة ستواجههم فيما بعد من البداية لأن ما يبنى على خطأ يظل خطأ.
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حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحي:
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آلام بسيطة مثل الصداع سترافقهم هذا اليوم وستزول بمجرد تغير الجو أو الخروج.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :
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سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

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مصر 365

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