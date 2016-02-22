حظك اليوم برج الحمل الاثنين 22/2/2016

برج الحمل على الصعيد المهني: ستسافر لغرض العمل، هناك فرصة كبيرة للسفر إلى الخارج، شركتك قد ترسلك إلى بلد آخر أو تعطيك تأشيرة لأغراض العمل، إذا كنت تتمركز بالفعل فى بلد أجنبى لحياتك المهنية، فسوف تعود لمسقط رأسك قريبًا جدًا.

على الصعيد العاطفي: لقد كنت دائما شخصا غير مسئول فى علاقة الحب الخاصة بك، وكان هذا سببا فى فشل علاقتك بحبك الأول، اليوم أنت من المحتمل أن تدرك أن كل ما يحدث فى حياتك العاطفية هو خطير حقا، قد يبدو هذا مخيف جدا بالنسبة لك، ولكن يجب أن تفهم أن اتخاذ هذه الخطوة سوف تثرى حياتك.

برج الحمل على الصعيد الصحي: لقد حان الوقت لاتخاذ بعض الخطوات الجريئة هذه ليست المرة الأولى، ستتخذ إجراءات حاسمة وبالغة الأهمية، لا تخجل من الفرص، اقتنص الفرص الآن لتغير شكل حياتك للأفضل، كما حان الوقت لإعادة تقييم العلاقات القديمة وقطع الأغصان الميتة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل: كنت تعتزم اليوم اللعب بطرق ملتوية والتى قد تشمل وسائل عادلة وغير منصفة لتحقيق أهدافك، ستحصل بهذه الطرق على شىء كنت تتمناه، الطاقة فى كوكبك جعلتك ملئ بالثقة، تستطيع اتخاذ القرارات على أساس الغرائز وتطمئن، لا شىء يستحق الشر.