حظك اليوم برج الحوت الاثنين 22/2/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:
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استخدم قدراتك لإنجاز المهام الموكلة إليك فى العمل، لا تنتظر نتائج سريعة، فبعض الطرق تحتاج إلى المثابرة والإصرار والعزيمة، وستحصل فى النهاية على ما تريد.
على الصعيد العاطفي:
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عندما يكون شريك حياتك لديه نفس اهتماماتك، ففى هذه الحالة سيساعدك بشكل كبير على إنجاز ما ترغب، لذا استغل اهتماماتكما المشتركة فى التقريب بينكما.
برج الحوت على الصعيد الصحي:
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تحتاج إلى تخصيص وقت كبير لممارسة الرياضة، فممارستها يزيد من قدرتك على التفكير بشكل جيد، كما يزيد من قدرتك على التحمل البدنى.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت
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لا شىء فى الحياة يسير بنفس الدرجة وعلى نفس النمط طوال الوقت، فالحياة بها صعود وهبوط، فتفائل إن مررت بمرحلة الهبوط، فهذا يعنى أن المرحلة المقبلة ستكون صعودا
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شبكةعيونالإخبارية
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