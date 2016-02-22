حظك اليوم برج الحوت الاثنين 22/2/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

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استخدم قدراتك لإنجاز المهام الموكلة إليك فى العمل، لا تنتظر نتائج سريعة، فبعض الطرق تحتاج إلى المثابرة والإصرار والعزيمة، وستحصل فى النهاية على ما تريد.عندما يكون شريك حياتك لديه نفس اهتماماتك، ففى هذه الحالة سيساعدك بشكل كبير على إنجاز ما ترغب، لذا استغل اهتماماتكما المشتركة فى التقريب بينكما.تحتاج إلى تخصيص وقت كبير لممارسة الرياضة، فممارستها يزيد من قدرتك على التفكير بشكل جيد، كما يزيد من قدرتك على التحمل البدنى.لا شىء فى الحياة يسير بنفس الدرجة وعلى نفس النمط طوال الوقت، فالحياة بها صعود وهبوط، فتفائل إن مررت بمرحلة الهبوط، فهذا يعنى أن المرحلة المقبلة ستكون صعودا