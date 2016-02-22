حظك اليوم برج الدلو الاثنين 22/2/2016

برج الدلو على الصعيد المهني: اليوم ستعمل على تطوير علاقات أفضل مع الزملاء والعملاء، لذلك هو يوم جيد لاستكشاف أشياء جديدة وهو ما يتطلب براعة مؤثرة لكن أولئك الذين هم فى حالة صحية سيئة قد تستأنف العمل من المنزل اليوم، سيؤدى ذلك إلى تحسين نوعية عملك بشكل غير متوقع.

على الصعيد العاطفي: من الضرورى أن تحافظ على الأنا الخاصة بك جانبا إذا كنت تريد زراعة علاقة واعدة جدًا، ومن المحتمل أن تتسبب الأنا لديك فى مشاكل عائلية التدخل فى الوقت المناسب أمر ضرورى إذا كنت لا تريد أن لا تتطور علاقتك إلى صراع على المدى الطويل، حاول أن تنظر إلى المسألة من وجهة نظر مختلفة.

برج الدلو على الصعيد الصحي: تعتبر أمراض الجهاز التنفسى طفيفة اليوم، تجنب الذهاب إلى الأماكن التى سوف يكون بها حساسية، أولئك الذين يشاركون فى مهن التعدين أو ما شابه من المجالات لا يمكن تجنب ذلك تماما ولكن يجب أن تأخذ استراحة من العمل فى الموقع لعلاج الصحة أو كإجراء وقائى مسبقًا.

>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو: اليوم سوف تلفت انتباه الجميع، سوف تركز الأضواء عليك وأنت ذاهب إلى عملك وبيتك، أنت اليوم شديد الثقة فى نفسك وهذا يمكن أن يؤدى إلى ظهور صديق جديد أو قديمة أو بعض الأوضاع فى العمل.