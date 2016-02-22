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حظك اليوم برج الثور الاثنين 22/2/2016

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حظك اليوم برج الثور الاثنين 22/2/2016 حظك اليوم برج الثور الاثنين 22/2/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>إذا شعرت أنك بحاجة إلى تغيير عملك، وتغيير المجال تمامًا الذى تعمل فيه، فلا تيأس.. حاول أن تبحث عن شغفك فى عمل آخر، وبمثابرتك وإصرارك ستجد الوظيفة التى تحلم بها.

على الصعيد العاطفي:


>إن مررت الفترة الماضية بتوتر فى علاقتك العاطفية، فأنت بحاجة إلى أن تهدأ وأن تحاول التقرب بشكل أكبر من شريكتك، والتركيز على نقاط الاتفاق بينكما.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>حان الوقت لغرس العادات الصحية فى روتينك اليومى فإهمال صحتك سيؤثر سلباً بالطبع على جوانب حياتك الأخرى، وحاول أن تهتم بشربك للمياه، والنوم جيدًا، وممارسة الرياضة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور


>الفرص لا تتكرر كثيرًا لذا حاول أن تغتنم الفرصة التى تأتى فى طريقك، فلا تضيعها حتى لا تندم فيما بعد، فإن ضاعت الفرصة لن تأتى مرة أخرى.

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مصر 365

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