حظك اليوم برج العذراء الاثنين 22/2/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

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تستمر معاناتك فى محيط العمل، ولم تستطع حتى الآن التكيف على الأوضاع المحيطة، وتواجه فجوة كبيرة بينك وبين المحيطين، أنت من الأشخاص الذين لا يستطيعون العمل فى أجواء غير مريحة، فكر جيداً وتوقع جميع النتائج ثم خذ قراراتك، حتى لا تشعر بالندم بعد ذلك.حالة من الحزن الداخلى تسيطر عليك، تحاول أن تخفى معالم هذه الحالة عن وجهك كعادتك، لكن الأشخاص المقربين منك سريعاً ما يفهمون حالتك هذه، تحتاج إلى التحدث مع شخص قريب منك وتثق فيه، حتى تستطيع إخراج ما بداخلك من مشاعر حزينة وصراعات نفسية، بسبب تراكم المشكلات وعدم قدرتك على الوصول إلى قرارات صحيحة.حالتك النفسية السيئة، والضغط العصبى بسبب مشكلات العمل، يؤثرون على صحتك بشكل سلبى مثير للانتباه، الشعور الدائم بالإرهاق، والخلل فى ضغط الدم، من أكثر المشكلات التى تواجهك، تحتاج إلى قسط كاف من الراحة، والذهاب إلى مكان للاستجمام، حتى تستطيع التفكير جيدًا، وترتيب أولوياتك.يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء، أن يعيش فترة عصيبة بدأت معه من عدة أيام، ومن الموقع أن تستمر هذه الحالة لعدة أيام، القرارات دائماً أهم ما يربك مولود العذراء، لأنه لا يقبل بالخطأ ويبحث دائماً عن المثالية، ويحاول الوصول إليها.