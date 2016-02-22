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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 22/2/2016

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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 22/2/2016 حظك اليوم برج الميزان الاثنين 22/2/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:
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سوف تكون قادرًا على الاستفادة من بعض الدروس التى تعلمتها فى الماضى لتفادى بعض المشاكل التى سوف تواجهك فى العمل، قدرتك على التفكير العملى والتطبيع السريع تزداد هذه الأيام يجب ألا تجعل هذه الفترة تمر دون نتيجة.

على الصعيد العاطفي:
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تحتاج إلى قضاء بعض الوقت الرومانسى مع الشريك فقد أثرت ضغوط الحياة المهنية والاجتماعية على علاقتكم الفترة السابقة، عليك إضافة بعض المرح والأجواء السعيدة على العلاقة مرة أخرى.

برج الميزان على الصعيد الصحي:
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من المحتمل أن تكون فى ذروة صحتك اليوم، لديك الكثير من الطاقة من الممكن أن تستغلها فى ممارسة بعض التمارين الرياضية المفيدة، ابتعد عن الوجبات السريعة حتى تحافظ على لياقتك ولا تكتسب وزن زائد.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان
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اليوم مهم بالنسبة لك على الصعيد المهنى من الممكن أن تتطور علاقاتك بشكل ملحوظ وإيجابى، لا تتسرع اليوم فى البوح بمشاعرك قبل أن تتأكد من صحة هذه المشاعر.

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مصر 365

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