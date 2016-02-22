أخبار عاجلة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 22/2/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الاثنين 22/2/2016 حظك اليوم برج العقرب الاثنين 22/2/2016

على الصعيد المهنى:


>الضغوط النفسية تتصاعد داخل رأسك ولا تستطيع اتخاذ قرار حاسم بشأن أمورك المهنية هذه الأيام، لديك الكثير من الأمور العالقة عليك ترتيب أولوياتك ووضع جدول زمنى لتحقيق أهدافك الفترة المقبلة.

على الصعيد العاطفي


>قد تبتعد لفترة ليست كبيرة عن شريكك أما لسفر مفاجئ أو للانشغال فى العمل، من الممكن أن تعبر للحبيب عن اهتمامك وتذكرك له برسالة نصية أو مكالمة قصيرة سوف يكون لها أثر إيجابى على علاقتكم.

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>أنت بحاجة إلى بعض الاسترخاء اليوم فقد عانيت من الاجهاد الفترة السابقة. تجنب الوجبات السريعة على قد الإمكان، وقد تحتاج إلى القاء نظرة فاحصة على صحتك هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>من الممكن أن تحصل اليوم على مساعدات خارجية لحل المشاكل التى تواجهها، انت تتمتع بالقوة فلا تستلم لليأس والإحباط سوف تمر هذه الفترة وتعبر إلى مرحلة أخرى أكثر استقرارًا ونجاح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى