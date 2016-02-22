حظك اليوم برج العقرب الاثنين 22/2/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>الضغوط النفسية تتصاعد داخل رأسك ولا تستطيع اتخاذ قرار حاسم بشأن أمورك المهنية هذه الأيام، لديك الكثير من الأمور العالقة عليك ترتيب أولوياتك ووضع جدول زمنى لتحقيق أهدافك الفترة المقبلة.>قد تبتعد لفترة ليست كبيرة عن شريكك أما لسفر مفاجئ أو للانشغال فى العمل، من الممكن أن تعبر للحبيب عن اهتمامك وتذكرك له برسالة نصية أو مكالمة قصيرة سوف يكون لها أثر إيجابى على علاقتكم.>أنت بحاجة إلى بعض الاسترخاء اليوم فقد عانيت من الاجهاد الفترة السابقة. تجنب الوجبات السريعة على قد الإمكان، وقد تحتاج إلى القاء نظرة فاحصة على صحتك هذه الأيام.>من الممكن أن تحصل اليوم على مساعدات خارجية لحل المشاكل التى تواجهها، انت تتمتع بالقوة فلا تستلم لليأس والإحباط سوف تمر هذه الفترة وتعبر إلى مرحلة أخرى أكثر استقرارًا ونجاح.