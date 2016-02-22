حظك اليوم برج السرطان الاثنين 22/2/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى

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برج السرطان على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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مواليد برج السرطان لديهم طاقة على متابعة التفاصيل الدقيقة التى ستقودهم إلى مزيد من الأعمال الكبيرة، يكون لهم كثير من الأعمال ذات البصمات المميزة فى محيط أعمالهم، لديهم قدرة على بذل مجهود أكبر من باقى زملاء العمل ولذلك يترقون فى المناصب بشكل أكبر من غيرهم.تحاول فى الفترة المقبلة التقرب من الحبيب لتكون الحياة أفضل ما سبق، لا تتسرع فى قرارك وراجع نفسك أكثر من مرة حتى لا تندم فى المستقبل، لا يتنافى الاعتذار مع الحب بل يعمق المشاعر ويرسخها بصورة اكبر، حاول أن تجد وسيلة للتعبير عما يجوب فى خاطرك اتجاه الآخر.مع تقلبات الأجواء حاول أن تتقى شر نزلات البرد فسوف يكون لها تأثير سلبى فى الأيام القادمة على صحتك، الملابس الثقيلة والمشروبات الدافئة ستكون وسيلة فعالة لتجنب ذلك، ومن الأمور الأفضل أن تقوم بأخذ أحد الأمصال لتجنب العدوى المنتشرة فى الأجواء.تقول الأبراج إن الفترة المقبلة فى حياة مواليد برج السرطان ستكون مليئة بالأفكار التى ستحسن من حياتهم بشكل عام وفى الجانب العاطفى بشكل خاص، كما أن الحياة العائلية يجب أن تسير فى أطار أكثر هدوء واستقرار وتجنب المشاكل الصغيرة التى قد تكون كبيرة فى فترة أخرى.