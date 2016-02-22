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حظك اليوم برج السرطان الاثنين 22/2/2016

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حظك اليوم برج السرطان الاثنين 22/2/2016 حظك اليوم برج السرطان الاثنين 22/2/2016

على الصعيد المهنى
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مواليد برج السرطان لديهم طاقة على متابعة التفاصيل الدقيقة التى ستقودهم إلى مزيد من الأعمال الكبيرة، يكون لهم كثير من الأعمال ذات البصمات المميزة فى محيط أعمالهم، لديهم قدرة على بذل مجهود أكبر من باقى زملاء العمل ولذلك يترقون فى المناصب بشكل أكبر من غيرهم.
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برج السرطان على الصعيد العاطفى
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تحاول فى الفترة المقبلة التقرب من الحبيب لتكون الحياة أفضل ما سبق، لا تتسرع فى قرارك وراجع نفسك أكثر من مرة حتى لا تندم فى المستقبل، لا يتنافى الاعتذار مع الحب بل يعمق المشاعر ويرسخها بصورة اكبر، حاول أن تجد وسيلة للتعبير عما يجوب فى خاطرك اتجاه الآخر.
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على الصعيد الصحى
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مع تقلبات الأجواء حاول أن تتقى شر نزلات البرد فسوف يكون لها تأثير سلبى فى الأيام القادمة على صحتك، الملابس الثقيلة والمشروبات الدافئة ستكون وسيلة فعالة لتجنب ذلك، ومن الأمور الأفضل أن تقوم بأخذ أحد الأمصال لتجنب العدوى المنتشرة فى الأجواء.
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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
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تقول الأبراج إن الفترة المقبلة فى حياة مواليد برج السرطان ستكون مليئة بالأفكار التى ستحسن من حياتهم بشكل عام وفى الجانب العاطفى بشكل خاص، كما أن الحياة العائلية يجب أن تسير فى أطار أكثر هدوء واستقرار وتجنب المشاكل الصغيرة التى قد تكون كبيرة فى فترة أخرى.

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مصر 365

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