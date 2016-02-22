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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 22/2/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 22/2/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 22/2/2016

الجوزاء على الصعيد المهني:


>بدايات تصحيح المسار فى بعض المشكلات العملية، التى كنت تفكر بيها بشكل خاطئ، تتعامل مع المواقف الصعبة بنوع من العصبية والانفعال، لذلك تكون قراراتك الأولية خاطئة، وتقابل أشخاص يحاولون إقناعك بوجهات نظر قريبة من رأيك، والتفكير بهدوء يدعم مواقفك وقراراتك.

على الصعيد العاطفي:


>تسعى لتحسين علاقتك بشريك حياتك، بعدما أغضبته بسبب حديثك الحاد، وتفكر فى طريقة لتصليح خطأك، ربما تكون الهدايا حل جيد، خاصة إذا توافر فيه عنصر المفاجأة، واللحظات الرومانسية ستفيدك كثيرًا فى تحسين موقفك، واحذر من أسلوبك المنفعل فى بعض الأحيان الذى يغضب منك الكثيرين.

على الصعيد الصحي:


>حالتك الصحية مستقرة، لكن التفكير الكثير يزيد من شعورك بالقلق والتوتر، والمشكلات الصحية التى تأتى بسبب القلق كثيرة، أبرزها بعض أنواع الحساسية، واضطرابات المعدة، وخلل فى ضغط الدم، عليك بشرب المياه بكميات كبيرة، حتى تتجنب هذه المشكلات.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة غير مستقرة فى الصعيد المهنى، لكن الأمور فى طريقها إلى التحسن، بعد تداركك لأخطائك التى ارتكبتها فى أوقات الخطأ، ولا تنسى أن الكلمات الصادمة التى توجهها إلى شريك حياتك، لن تمر مرور الكرام فى كل المواقف، فعليك بتهدئة الأمور هذه الفترة، وتجنب المشكلات الصحية التى تأتى بسبب التفكير والتوتر.

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مصر 365

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