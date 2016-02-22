حظك اليوم برج الأسد الاثنين 22/2/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى

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برج الأسد على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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يتمتع مواليد برج الأسد بقدرة فائقة على العمل تحت الضغط العصبى حيث يتمتعون بتنظيم الوقت والتحكم فى أفكارهم المتدفقة ليستطيعوا تحويلها إلى أعمال على أرض الواقع، سيكون لديهم مستقبل باهر فى الفترة القادمة فهم من الشخصيات التى تعرف ماذا تريد وتحققه بجدارة كبيرة بإتقان كبير وحرفية فى العمل.مواليد هذا البرج لديهم قدرة فائقة للتعرف على حقيقة مشاعر من أمامهم، وكأن لديهم حاسة لاكتشاف الكذب والتعرف على الحقيقة، ومن ثم يكون لديهم فرصة كبيرة للارتباط بالشخص المناسب الذى يتماشى مع شخصيتهم القوية، يحاول مواليد الأسد أن يكون لهم ولاء أكبر للحبيب فهم يعتبرونة فى كثير من الأحيان محور الكون.الفترة المقبلة أنت تستطيع أن تقوم بعمل برنامج غذائى محكم لاكتساب الصحة وإنقاص الوزن حيث سيظهر هذا بشكل واضح على حياتك بشكل عام، كما أن عليك أن تتجنب تقلبات الجو حتى لا تتعرض لنزلات برد قارس.تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح والتقدم فى طريقك العملى حتى تصل إلى ما تريد من النجاح فى طريقك العملى، ستكون الفرصة فى الأيام القادمة سانحة لمزيد من الأفكار المنيرة فى طريقك العملى، سيظهر شخص قديم فى حياتك الجديدة بإمكانه وضع بعض اللمسات البارزة فى مشوار حياتك.