حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الاثنين 22 فبراير 2016

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 22/2/2016

>برج السرطان على الصعيد المهنى

برج السرطان على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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حظك اليوم برج الثور الاثنين 22/2/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 22/2/2016

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 22/2/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 22/2/2016

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حظك اليوم برج الأسد الاثنين 22/2/2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى

برج الأسد على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 22/2/2016

>الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:

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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 22/2/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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قدرتك على الوصول إلى قرارات صحيحة.

>العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

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حظك اليوم الجدى ليوم الاثنين 22/2/2016

>حظك اليوم لبرج الجدى :

>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفي:

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حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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حظك اليوم برج العقرب الاثنين 22/2/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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حظك اليوم لبرج القوس الاثنين 22/2/2016

>حظك اليوم لبرج القوس:

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 22/2/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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>مواليد برج السرطان لديهم طاقة على متابعة التفاصيل الدقيقة التى ستقودهم إلى مزيد من الأعمال الكبيرة، يكون لهم كثير من الأعمال ذات البصمات المميزة فى محيط أعمالهم، لديهم قدرة على بذل مجهود أكبر من باقى زملاء العمل ولذلك يترقون فى المناصب بشكل أكبر من غيرهم.تحاول فى الفترة المقبلة التقرب من الحبيب لتكون الحياة أفضل مما سبق، لا تتسرع فى قرارك وراجع نفسك أكثر من مرة حتى لا تندم فى المستقبل، لا يتنافى الاعتذار مع الحب بل يعمق المشاعر ويرسخها بصورة أكبر، حاول أن تجد وسيلة للتعبير عما يجوب فى خاطرك اتجاه الأخر.مع تقلبات الأجواء حاول أن تتقى شر نزلات البرد فسوف يكون لها تأثير سلبى فى الأيام المقبلة على صحتك، الملابس الثقيلة والمشروبات الدافئة ستكون وسيلة فعالة لتجنب ذلك، ومن الأمور الأفضل أن تقوم بأخذ أحد الأمصال لتجنب العدوى المنتشرة فى الأجواء.تقول الأبراج إن الفترة المقبلة فى حياة مواليد برج السرطان ستكون مليئة بالأفكار التى ستحسن من حياتهم بشكل عام وفى الجانب العاطفى بشكل خاص، كما أن الحياة العائلية يجب أن تسير فى أطار أكثر هدوء واستقرار وتجنب المشاكل الصغيرة التى قد تكون كبيرة فى فترة أخرى.>إذا شعرت أنك بحاجة إلى تغيير عملك، وتغيير المجال تمامًا الذى تعمل فيه، فلا تيأس حاول أن تبحث عن شغفك فى عمل آخر، وبمثابرتك وإصرارك ستجد الوظيفة التى تحلم بها.إن مررت الفترة الماضية بتوتر فى علاقتك العاطفية، فأنت بحاجة إلى أن تهدأ وأن تحاول التقرب بشكل أكبر من شريكتك، والتركيز على نقاط الاتفاق بينكما.حان الوقت لغرس العادات الصحية فى روتينك اليومى فإهمال صحتك سيؤثر سلبًا بالطبع على جوانب حياتك الاخرى، وحاول أن تهتم بشربك للمياه، والنوم جيدًا، وممارسة الرياضة.الفرص لا تتكرر كثيراً، لذا حاول أن تغتنم الفرصة التى تأتى فى طريقك، فلا تضيعها حتى لا تندم فيما بعد، فإن ضاعت الفرصة لن تأتى مرة أخرى.برج الحمل على الصعيد المهني: ستسافر لغرض العمل، هناك فرصة كبيرة للسفر إلى الخارج، شركتك قد ترسلك إلى بلد آخر أو تعطيك تأشيرة لأغراض العمل، إذا كنت تتمركز بالفعل فى بلد أجنبى لحياتك المهنية، فسوف تعود لمسقط رأسك قريبًا جدًا.>على الصعيد العاطفي: لقد كنت دائما شخصًا غير مسئول فى علاقة الحب الخاصة بك، وكان هذا سببًا فى فشل علاقتك بحبك الأول، اليوم أنت من المحتمل أن تدرك أن كل ما يحدث فى حياتك العاطفية هو خطير حقا، قد يبدو هذا مخيف جدًا بالنسبة لك، ولكن يجب أن تفهم أن اتخاذ هذه الخطوة سوف تثرى حياتك.> برج الحمل على الصعيد الصحي: لقد حان الوقت لاتخاذ بعض الخطوات الجريئة هذه ليست المرة الأولى، ستتخذ إجراءات حاسمة وبالغة الأهمية، لا تخجل من الفرص، اقتنص الفرص الآن لتغير شكل حياتك للأفضل، كما حان الوقت لإعادة تقييم العلاقات القديمة وقطع الأغصان الميتة.> توقعات علماء الفلك لبرج الحمل: كنت تعتزم اليوم اللعب بطرق ملتوية والتى قد تشمل وسائل عادلة وغير منصفة لتحقيق أهدافك، ستحصل بهذه الطرق على شىء كنت تتمناه، الطاقة فى كوكبك جعلتك ملئ بالثقة، تستطيع اتخاذ القرارات على أساس الغرائز وتطمئن، لا شىء يستحق الشر.>استخدم قدراتك لإنجاز المهام الموكلة إليك فى العمل، لا تنتظر نتائج سريعة، فبعض الطرق تحتاج إلى المثابرة والإصرار والعزيمة، وستحصل فى النهاية على ما تريد.عندما يكون شريك حياتك لديه نفس اهتماماتك، ففى هذه الحالة سيساعدك بشكل كبير على إنجاز ما ترغب، لذا استغل اهتماماتكما المشتركة فى التقريب بينكما.تحتاج إلى تخصيص وقت كبير لممارسة الرياضة، فممارستها يزيد من قدرتك على التفكير بشكل جيد، كما يزيد من قدرتك على التحمل البدني.لا شيء فى الحياة يسير بنفس الدرجة وعلى نفس النمط طوال الوقت، فالحياة بها صعود وهبوط، فتفائل إن مررت بمرحلة الهبوط، فهذا يعنى أن المرحلة المقبلة ستكون صعود.برج الدلو على الصعيد المهني: اليوم ستعمل على تطوير علاقات أفضل مع الزملاء والعملاء، لذلك هو يوم جيد لاستكشاف أشياء جديدة وهو ما يتطلب براعة مؤثرة لكن أولئك الذين هم فى حالة صحية سيئة قد تستأنف العمل من المنزل اليوم، سيؤدى ذلك إلى تحسين نوعية عملك بشكل غير متوقع.> على الصعيد العاطفي: من الضرورى أن تحافظ على الأنا الخاصة بك جانبا إذا كنت تريد زراعة علاقة واعدة جدًا، ومن المحتمل أن تتسبب الأنا لديك فى مشاكل عائلية التدخل فى الوقت المناسب أمر ضرورى إذا كنت لا تريد أن لا تتطور علاقتك إلى صراع على المدى الطويل، حاول أن تنظر إلى المسألة من وجهة نظر مختلفة.>برج الدلو على الصعيد الصحي: تعتبر أمراض الجهاز التنفسى طفيفة اليوم، تجنب الذهاب إلى الأماكن التى سوف يكون بها حساسية، أولئك الذين يشاركون فى مهن التعدين أو ما شابه من المجالات لا يمكن تجنب ذلك تماما ولكن يجب أن تأخذ استراحة من العمل فى الموقع لعلاج الصحة أو كإجراء وقائى مسبقًا.>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو: اليوم سوف تلفت انتباه الجميع، سوف تركز الأضواء عليك وأنت ذاهب إلى عملك وبيتك، أنت اليوم شديد الثقة فى نفسك وهذا يمكن أن يؤدى إلى ظهور صديق جديد أو قديمة أو بعض الأوضاع فى العمل.>يتمتع مواليد برج الأسد بقدرة فائقة على العمل تحت الضغط العصبى حيث يتمتعون بتنظيم الوقت والتحكم فى أفكارهم المتدفقة ليستطيعوا تحويلها إلى أعمال على أرض الواقع، سيكون لديهم مستقبل باهر فى الفترة القادمة فهم من الشخصيات التى تعرف ماذا تريد وتحققه بجدارة كبيرة بإتقان كبير وحرفية فى العمل.مواليد هذا البرج لديهم قدرة فائقة للتعرف على حقيقة مشاعر من أمامهم، وكأن لديهم حاسة لاكتشاف الكذب والتعرف على الحقيقة، ومن ثم يكون لديهم فرصة كبيرة للارتباط بالشخص المناسب الذى يتماشى مع شخصيتهم القوية، يحاول مواليد الأسد أن يكون لهم ولاء أكبر للحبيب فهم يعتبرونه فى كثير من الأحيان محور الكون .>الفترة القادمة أنت تستطيع أن تقوم بعمل برنامج غذائى محكم لاكتساب الصحة وإنقاص الوزن حيث سيظهر هذا بشكل واضح على حياتك بشكل عام، كما أن عليك أن تتجنب تقلبات الجو حتى لا تتعرض لنزلات برد قارس.تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح والتقدم فى طريقك العملى حتى تصل إلى ما تريد من النجاح فى طريقك العملى، ستكون الفرصة فى الأيام القادمة سانحة لمزيد من الأفكار المنيرة فى طريقك العملى، سيظهر شخص قديم فى حياتك الجديدة بإمكانه وضع بعض اللمسات البارزة فى مشوار حياتك.>بدايات تصحيح المسار فى بعض المشكلات العملية، التى كنت تفكر بها بشكل خاطئ، تتعامل مع المواقف الصعبة بنوع من العصبية والانفعال، لذلك تكون قراراتك الأولية خاطئة، وتقابل أشخاص يحاولون إقناعك بوجهات نظر قريبة من رأيك، والتفكير بهدوء يدعم مواقفك وقراراتك.تسعى لتحسين علاقتك بشريك حياتك، بعدما أغضبته بسبب حديثك الحاد، وتفكر فى طريقة لتصليح خطأك، ربما تكون الهدايا حل جيد، خاصة إذا توافر فيه عنصر المفاجأة، واللحظات الرومانسية ستفيدك كثيراً فى تحسين موقفك، واحذر من أسلوبك المنفعل فى بعض الأحيان الذى يغضب منك الكثيرون.>حالتك الصحية مستقرة، لكن التفكير الكثير يزيد من شعورك بالقلق والتوتر، والمشكلات الصحية التى تأتى بسبب القلق كثيرة، أبرزها بعض أنواع الحساسية، واضطرابات المعدة، وخلل فى ضغط الدم، عليك بشرب المياه بكميات كبيرة، حتى تتجنب هذه المشكلات.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش فترة غير مستقرة فى الصعيد المهنى، لكن الأمور فى طريقها إلى التحسن، بعد تداركك لأخطائك التى ارتكبتها فى أوقات الخطأ، ولا تنسى أن الكلمات الصادمة التى توجهها إلى شريك حياتك، لن تمر مرور الكرام فى كل المواقف، فعليك بتهدئة الأمور هذه الفترة، وتجنب المشكلات الصحية التى تأتى بسبب التفكير والتوتر.>تستمر معاناتك فى محيط العمل، ولم تستطع حتى الآن التكيف على الأوضاع المحيطة، وتواجه فجوة كبيرة بينك وبين المحيطين، أنت من الأشخاص الذين لا يستطيعون العمل فى أجواء غير مريحة، فكر جيداً وتوقع جميع النتائج ثم خذ قراراتك، حتى لا تشعر بالندم بعد ذلك.حالة من الحزن الداخلى تسيطر عليك، تحاول أن تخفى معالم هذه الحالة عن وجهك كعادتك، لكن الأشخاص المقربين منك سريعاً ما يفهمون حالتك هذه، تحتاج إلى التحدث مع شخص قريب منك وتثق فيه، حتى تستطيع إخراج ما بداخلك من مشاعر حزينة وصراعات نفسية، بسبب تراكم المشكلات وعدم>حالتك النفسية السيئة، والضغط العصبى بسبب مشكلات العمل، يؤثرون على صحتك بشكل سلبى مثير للانتباه، الشعور الدائم بالإرهاق، والخلل فى ضغط الدم، من أكثر المشكلات التى تواجهك، تحتاج إلى قسط كافى من الراحة، والذهاب إلى مكان للاستجمام، حتى تستطيع التفكير جيداً، وترتيب أولوياتك.يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء، أن يعيش فترة عصيبة بدأت معه من عدة أيام، ومن الموقع أن تستمر هذه الحالة لعدة أيام، القرارات دائماً أهم ما يربك مولود العذراء، لأنه لا يقبل بالخطأ ويبحث دائماً عن المثالية، ويحاول الوصول إليها.>مزيد من التألق على المستوى العملى بالنسبة لأبناء هذا البرج، خاصة العاملين فى مجال المحاسبات والأرقام، فالمكاسب المادية ستحيط بهم وستجعلهم يحصدون تعب الفترات السابقة، لذلك لا داعى للقلق والأفضل أن نتمهل وننتظر كل ما هو ناجح فى الفترة المقبلة.على الرغم من التألق فى العمل وفى الوظيفة، إلا أن الحب سيكون أقل من ما يتوقعون، فبعض المشاكل ستحيط بهم فى هذه الفترة لذلك يجب أن يقفوا وقفة مع انفسهم حتى يتخصلوا من أى مشكلة ستواجههم فيما بعد من البداية لان ما يبنى على خطأ يظل خطأ.آلام بسيطة مثل الصداع سترافقهم هذا اليوم وستزول بمجرد تغير الجو أو الخروج.سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.>الضغوط النفسية تتصاعد داخل رأسك ولا تستطيع اتخاذ قرار حاسم بشأن أمورك المهنية هذة الأيام، لديك الكثير من الأمور العالقة عليك ترتيب أولوياتك ووضع جدول زمنى لتحقيق أهدافك الفترة المقبلة.قد تبتعد لفترة ليست كبيرة عن شريكك أما لسفر مفاجئ أو للانشغال فى العمل، من الممكن أن تعبر للحبيب عن اهتمامك وتذكرك له برسالة نصية أو مكالمة قصيرة سوف يكون لها أثر ايجابى على علاقتكم.أنت بحاجة إلى بعض الاسترخاء اليوم فقد عانيت من الاجهاد الفترة السابقة. تجنب الوجبات السريعة على قد الإمكان، وقد تحتاج إلى القاء نظرة فاحصة على صحتك هذة الأيام.من الممكن أن تحصل اليوم على مساعدات خارجية لحل المشاكل التى تواجهها، انت تتمتع بالقوة فلا تستلم لليأس والإحباط سوف تمر هذه الفترة وتعبر إلى مرحلة اخرى أكثر استقرارًا ونجاح.>يتسم أبناء هذا البرج بالدقة فى إصابة الأهداف والرغبات، لذلك ستكون الأيام الحالية هى الأيام التى سيحصلون على نتائج إصابتهم وخطتهم لتحقيق طموحهم من قبل، لكن التسرع فى اتخاذ القرارات من الممكن ان يهدم كل ما فعلوه، لذلك يجب أن يكون التمهل هو مبدأهم فى هذه الفترة.بالنسبة للحالة العاطفية فستكون فى قمتها هذه الفترة، وسيصلون إلى قرار تحويل مجرى العلاقة إلى الرسمية، وسيكون شريك الحياة على اتم الاستعداد للوقوف إلى جوار حبيبه دون ان يكل أو يمل مهما كانت المواقف فصعبة .يجب أن يخضعوا للفحوصات الطبية حتى يتمكنوا من التعرف على حالتهم من البداية بدلاً من أن يتركوا الأمور البسيطة حتى تتحول على مشاكل كبرى.بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.>سوف تكون قادرًا على الاستفادة من بعض الدروس التى تعلمتها فى الماضى لتفادى بعض المشاكل التى سوف تواجهك فى العمل، قدرتك على التفكير العملى والتطبيع السريع تزداد هذه الأيام يجب ألا تجعل هذه الفترة تمر دون نتيجة.تحتاج إلى قضاء بعض الوقت الرومانسى مع الشريك فقد أثرت ضغوط الحياة المهنية والاجتماعية على علاقتكم الفترة السابقة، عليك إضافة بعض المرح والأجواء السعيدة على العلاقة مرة اخرى.من المحتمل أن تكون فى ذروة صحتك اليوم، لديك الكثير من الطاقة من الممكن أن تستغلها فى ممارسة بعض التمارين الرياضية المفيدة، ابتعد عن الوجبات السريعة حتى تحافظ على لياقتك ولا تكتسب وزن زائد.اليوم مهم بالنسبة لك على الصعيد المهنى من الممكن أن تتطور علاقاتك بشكل ملحوظ وإيجابى، لا تتسرع اليوم فى البوح بمشاعرك قبل أن تتأكد من صحة هذه المشاعر.