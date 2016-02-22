مجموعة د. سليمان الحبيب توقع اتفاقية تعاون لتدريب طالبات جامعة نورة

وقعت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية اتفاقية تعاون مع جامعة الأميرة نورة لتدريب طالبات كلية التمريض وطالبات العلاج الطبيعي كمرحلة أولى من برنامج التعاون المشترك بين المجموعة والجامعة، حيث وقع الاتفاقية كل من إبراهيم بن محمد العامر نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمجموعة د. سليمان الحبيب، ود. سمر بنت محمد السقاف وكيلة جامعة الأميرة نورة للشؤون الصحية. من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمجموعة د. سليمان الحبيب الأستاذ إبراهيم بن محمد العامر: تعمل المجموعة جديّاً على الاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية في تدريب وتأهيل أبناء الوطن ومساعدتهم على الانخراط في بيئات العمل الاحترافية، وإكسابهم الخلفيات العلمية والتطبيقية التي تمكنهم من أداء مهاهم الوظيفية فيما بعد بكل كفاءة وإتقان.

وأعرب عن اعتزاز المجموعة بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة واستقبال طالبات سنوات الامتياز في كليات التمريض والعلاج الطبيعي كخطوة أولية من برنامج التعاون بين الجانبين، مؤكداً أن المجموعة والجامعة سيمضيان قدماً في إقرار مزيد من برامج التدريب في الكليات الصحية الأخرى مثل الصيدلة والأشعة للعمل سويّاً على إيجاد منظومة تعليمية وتطبيقية داعمة ومحفزة لأبناء المملكة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تقوم على توطين الوظائف ومنح الشباب السعودي مزيداً من الفرص لتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم العملية. وأكد نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية أن مجموعة د. سليمان الحبيب ستعمل على توفير كافة المتطلبات اللازمة لإنجاح هذا البرنامج، مبديّاً ثقته في أن تجد الطالبات المتدربات ما يتطلعن إليه من إمكانات تقنية وإدارية وطبية تساعد على إكسابهن المهارات اللازمة لسوق العمل. منوهاّ عن أن المجموعة ستعمل على استقطاب الطالبات بعد انتهاء فترة تدريبهن وتخرجهن بمشيئة الله.

وأشار إبراهيم العامر الى أن مجموعة د. سليمان الحبيب تعد أول مؤسسة طبية خاصة في المملكة توقع اتفاقيات التعاون في مجال تدريب طالبات الامتياز في الكليات الصحية، مشدداً على أن المجموعة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إبرام مزيداً من الاتفاقيات مع الجامعات والهيئات الأكاديمية السعودية لتفعيل مثل هذا البرامج المشتركة تأكيداً على دورها الاجتماعي في تأهيل ودعم شباب الوطن. من جانبها، أعربت د. سمر السقاف عن أملها في أن تساعد هذه الاتفاقية في الارتقاء بالمستويات العلمية والمهنية لطالبات كليات جامعة الأميرة نورة، من خلال العمل على إدماجهم في مثل تلك البرامج التطبيقية المتميزة، لاسيما وأنها تأتي بالتعاون مع واحدة من أهم منشآت الرعاية الصحية في المملكة، إذ إن مجموعة د. سليمان الحبيب تتميز بارتفاع معدلات الجودة في خدماتها وتجهيزاتها في كافة التخصصات لاسيما الأشعة والمختبرات والعلاج الطبيعي وكذلك التمريض. معربة عن شكرها وامتنانها لمجموعة د. سليمان الحبيب على إتاحة تلك الفرصة المتميزة أمام طالبات الجامعة. وأكدت أن هذا الاتفاق يأتي ضمن خطة التدريب الشاملة التي تقوم بها وكالة الجامعة للشؤون الصحية بالتعاون مع الجهات الطبية الحكومية والخاصة لتعزيز جودة البرامج الأكاديمية الحالية بالاعتماد على البحوث العلمية والممارسات المهنية الحديثة في مختلف التخصصات، وتعزيز حضور جامعة الأميرة نورة محلياً وعالمياً. كما أنه يأتي ضمن استراتيجية جامعة الأميرة نورة الرامية إلى تحقيق الشراكة المجتمعية مع الجهات والمؤسسات الوطنية المختلفة، وتحقيق تعاون مثمر وصقل مهارات وخبرات خريجات مختلف كليات الجامعة، وتعزيز إدراكهن للجانب النظري والعملي لإعدادهن لسوق العمل.