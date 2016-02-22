وكيل إمارة الشرقية يحضر حفل القنصلية الأميركية في الظهران باليوم الوطني

رعى وكيل إمارة المنطقة الشرقية د. خالد بن محمد البتال نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الحفل الذي أقامته القنصلية الأميركية بالظهران بمناسبة احتفال الولايات المتحدة الأميركية باليوم الوطني.

وكان في استقباله سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة د. جوزيف ويستفال، والقنصل الأميركي بالظهران مايكل هنكي وأعضاء القنصلية.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي السعودي والسلام الوطني الأميركي، وعلى كلمات ترحيبية بالحضور ألقاها كل من السفير جوزيف ويستفول، والقنصل العام الأميركي بالظهران مايك هانكي، كما ألقى د. البتال كلمة بهذه المناسبة.

وتجول الضيوف في أركان المعرض المصاحب للحفل الذي احتوى على بعض الأطعمة والمنتجات الأميركية.

حضر الحفل مدير عام فرع وزارة الخارجية بالمنطقة، وبعض الدبلوماسيين والمسؤولين الذين قدموا التهنئة بهذه المناسبة.