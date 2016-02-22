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انطلاق دوري «شهداء الوطن» في ابتدائيات الخفجي

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انطلاق دوري «شهداء الوطن» في ابتدائيات الخفجي انطلاق دوري «شهداء الوطن» في ابتدائيات الخفجي

    نظمت مدارس قطاع الخفجي المرحلة الابتدائية بطولة دوري كرة قدم بعنوان «دوري شهداء الوطن» تحت شعار «اللهم ارحم شهداءنا واحفظ بلادنا» بهدف تذكير الطلاب بشهداء الوطن الذي ضحوا بأرواحهم للذود عن الوطن.

الدوري الذي انطلق أمس برعاية مدرسة الحديبية بمشاركة 14 فريقاً، وحمل كل فريق مشارك فيه اسم احد شهداء الوطن.

وقال مدير مدرسة الحديبية منيف الحربي، ان الهدف من اقامة الدوري هو غرس حب الوطن والانتماء إليه، وترسيخه لدى الطلاب، وتذكيرهم بتضحيات شهداء الوطن الذين قدموا ارواحهم فداء للدين والوطن، في سبيل نصرة الدين والدفاع عن الوطن ومقدساته، بالإضافة لبث روح المنافسة الشريفة لدى الطلاب.

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