تخفيض نسبة المياه المحلاة في الخفجي نتيجة أعمال الصيانة الدورية

دعت المديرية العامة للمياه في المنطقة الشرقية أهالي محافظة الخفجي إلى أخذ احتياطاتهم المائية تحسباً لانخفاض سيطرأ على كميات المياه المحلاّة التي تغذي المحافظة بما يقارب 22% من الكميات التي تنتجها المحطة نتيجة أعمال صيانة دورية مبرمجة لإحدى وحدات مصدر الإنتاج بالخفجي.

وأوضحت المديرية أنه سيتم تخفيض كميات المياه المحلاّة لمدة سبعة أيام ابتداء من يوم السبت المقبل، وحتى الجمعة 24/5/1437ه، حيث سيكون معدل الضخ المتوقع خلال تلك الفترة 17 ألف م3 يومياً من أصل 22 ألف م3 يومياً.

وأفاد مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المكلف م. حمد الوابل، أن المياه في محافظة الخفجي تعتمد على مصدر واحد وهو المياه المحلاّة، وتستقبلها المديرية من مصدر الإنتاج بالمحافظة، وتضخها عبر شبكتها العامة للأحياء بنظام الورديات لتغطية احتياجات العملاء.

وبين الوابل أن فرع المياه بالمحافظة سيجهز عدد من صهاريج المياه المتنقلة لتلبية الاحتياجات الطارئة للأهالي خلال تلك الفترة لمن تتوفر لديهم خزانات أرضية، بالإضافة إلى صهاريج متعهد توزيع المياه المحلاّة التي هي في متناول الجميع باستمرار.