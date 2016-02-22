كلية الطب بجامعة الإمام تنظم حملة .. «كيف دالك؟»

تنظم كلية الطب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حملة (كيف دالك؟) في مجمع غرناطة التجاري الواقع شمال مدينة الرياض خلال الفترة من يوم الخميس 16 جمادى الأولى وحتى يوم السبت 18 جمادى الأولى 1437ه.

وبين عميد كلية الطب المشرف العام على الحملة د. خالد القميزي أن الحملة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تهدف لرفع وعي المجتمع حول مخاطر نقص فيتامين (د) ومضاعفاته الكثيرة على مختلف أجهزة الجسم، مشيراً إلى أن الدراسات أثبتت بأن السعوديين من أكثر الشعوب التي تعاني من نقص فيتامين (د) والذي يعد نقصه مهدداً خطيراً للصحة.

وأضاف القميزي أن الحملة تهدف إلى تشجيع طلاب كلية الطب على تعزيز قدراتهم اللا صفية من خلال العمل التطوعي في الحملة وكذلك تحسين قدراتهم على التعامل مع الجمهور بوصفهم أطباء المستقبل، وإبراز صورة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بكلية الطب من خلال مناشط خدمة المجتمع والتي تعد هذه الحملة أحد أنشطتها.

من جانبه، أوضح قائد الحملة الطالب أحمد بن محمد العلم، أن الحملة ستكون على فترتين في اليوم (الفترة الأولى من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 7مساءً) و(الفترة الثانية من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 10مساءً)، كما أنه سيكون هنالك قسمان (للرجال والنساء) يعملان في الوقت ذاته لتحقيق أهداف الحملة.

وذكر قائد الحملة أنه سيتم سحب عينات الدم لفيتامين (د) للزائرين مجاناً وتزويدهم بنتائج فحوصاتهم عبر رسائل الجوال أو الإيميل، وأشار إلى أنه سيكون هناك سحب على جوائز قيمة للزائرين بشكل يومي، كما ستقدم استشارات طبية من قبل د. سامر العدواني استشاري طب الاسرة.