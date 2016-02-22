أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تفجيرات تقتل العشرات فى سوريا وكيرى ولافروف يتوصلان لاتفاق لوقف القتال

Google+ Print
تفجيرات تقتل العشرات فى سوريا وكيرى ولافروف يتوصلان لاتفاق لوقف القتال تفجيرات تقتل العشرات فى سوريا وكيرى ولافروف يتوصلان لاتفاق لوقف القتال

>قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الأحد إنه توصل لاتفاق مؤقت مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على شروط لوقف القتال في سوريا وإن الجانبين باتا أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لوقف لإطلاق النار.

ولكنه أشار إلى أن بعض القضايا لا تزال دون حل وأنه لا يتوقع أى تغيير فورى على الأرض.

واستمر العنف مستعرا في سوريا أمس الأحد، ووقعت عدة تفجيرات في حي السيدة زينب بجنوب دمشق. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التفجيرات أسفرت عن مقتل 87 شخصا على الأقل، وفي حمص وقع تفجير مزدوج بسيارتين ملغومتين مما أسفر عن مقتل 59 شخصا على الأقل اليوم.

وأدت الضربات الجوية التي تشنها روسيا منذ سبتمبر أيلول ضد المعارضين الذين يقاتلون قوات الرئيس بشار الأسد إلى زيادة المعاناة والدمار في سوريا حيث أدت الحرب الأهلية المستمرة منذ خمسة أعوام إلى مقتل أكثر من ربع مليون شخص.

وذكر الرئيس السوري بشار الأسد أول أمس السبت أنه مستعد لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات بشرط ألا يستغل "الإرهابيون" وقف القتال لصالحهم وأن توقف الدول التي تساند مقاتلي المعارضة دعمها لهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365