تفجيرات تقتل العشرات فى سوريا وكيرى ولافروف يتوصلان لاتفاق لوقف القتال

>قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الأحد إنه توصل لاتفاق مؤقت مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على شروط لوقف القتال في سوريا وإن الجانبين باتا أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لوقف لإطلاق النار.

ولكنه أشار إلى أن بعض القضايا لا تزال دون حل وأنه لا يتوقع أى تغيير فورى على الأرض.

واستمر العنف مستعرا في سوريا أمس الأحد، ووقعت عدة تفجيرات في حي السيدة زينب بجنوب دمشق. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التفجيرات أسفرت عن مقتل 87 شخصا على الأقل، وفي حمص وقع تفجير مزدوج بسيارتين ملغومتين مما أسفر عن مقتل 59 شخصا على الأقل اليوم.

وأدت الضربات الجوية التي تشنها روسيا منذ سبتمبر أيلول ضد المعارضين الذين يقاتلون قوات الرئيس بشار الأسد إلى زيادة المعاناة والدمار في سوريا حيث أدت الحرب الأهلية المستمرة منذ خمسة أعوام إلى مقتل أكثر من ربع مليون شخص.

وذكر الرئيس السوري بشار الأسد أول أمس السبت أنه مستعد لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات بشرط ألا يستغل "الإرهابيون" وقف القتال لصالحهم وأن توقف الدول التي تساند مقاتلي المعارضة دعمها لهم.