تقرير في الجول - أسبوع المصريين في أوروبا.. كوكا وصلاح يسجلان.. والجميع مستفيد

يبدو أن محترفين مصر في أوروبا أخلصوا لكرة القدم هذا الأسبوع، فكافأتهم على إخلاصهم.

"صلاح يبدع وينسي روما أزمة توتي" هكذا قالت لاجازيتا ديللو سبورت"، أما كريم حافظ فقد سجل وقاد فريقه الصغير نوعا ما إلى نصف نهائي كأس قبرص.

وبشكل عام، تألق المصريين في أوروبا هذا الأسبوع في كل الدوريا وسجلوا حضورا مميزا.

محمد صلاح

البداية من إيطاليا ومحمد صلاح الذي تألق في مباراة روما أمام باليرمو.

روما فاز على باليرمو بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وسجل محمد صلاح هدفين من الخمسة.

أهداف صلاح أثارت إعجاب صحف إيطاليا، وعنونت لاجازيتا ديللو سبورت تقريرها بـ "روما صلاح يبدع ونسي الجمهور أزمة توتي".

لمشاهدة ملخص لمسات صلاح في المبارا

أحمد حسن كوكا

كوكا واصل تألقه، وفي مباراة الدربي أمام فيتوريا جيماريش سجل هدفا في تعادل فريقه بثلاثة أهداف لكل فريق.

أحمد حسن كوكا سجل الهدف الثالث لفريقه، والهدف الثامن له في بطولة الدوري حتى الآن هذا الموسم.

لمشاهدة هدف كوكا من هنا

المحمدي والنني

في إنجلترا لدينا اثنين هما محمد النني وأحمد المحمدي، والثنائي شارك في مباراة واحدة هذه المرة، حيث جمعت القرعة بين أرسنال الذي يضم النني وهال سيتي الذي يضم أحمد المحمدي.

محمد النني سجل حضورا في المباراة هو الثاني منذ وصوله إلى لندن، أما أحمد المحمدي فقد شارك أساسيا لأول مرة بعد 5 مباريات من المشاركة كبديل.

المباراة انتهت بالتعادل السلبي، وسيحتكم الفريقان للإعادة بعد أسبوعين.

لمشاهدة ملخص لمسات النني والمحمدي من هنا

كريم حافظ

ربما أن كريم حافظ لم يصنع اسما قويا بعد في مصر نظرا لأنه لم يلعب إلى الآن في أحد الدوريات الكبرى، لكنه يؤدي بشكل قوي مع فريقه.

كريم حافظ سجل هدفا في رباعية فريقه أومونيا نوقوسيا بمرمى بافوس، وتأهل للدور قبل النهائي في بطولة كأس قبرص؟

علي غزال

أخيرا علي غزال والذي اعتاد التألق مع ناسيونال ماديرا في البرتغال.

غزال شارك أساسيا كالمعتاد في مباراة ماديرا أمام فيتوريا شيتوبال، ولكنه خرج مستبدلا في الدقيقة الـ 63 لصالح لويس أوريلو، وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.