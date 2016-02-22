وزيرة السياحة اليونانية: مصر تستعيد مكانتها السياحية خلال الفترة القادمة

قالت "ايلينا كونتورا" وزيرة السياحة اليونانية، إن مصر ستستعيد مكانتها لتكون مقصد سياحى قوى فى أقرب وقت، خاصة أنها تتمتع بأنماط سياحية تستمر على مدار العام، مشيرة إلى أن الحكومة اليونانية ترحب بكافة الإجراءات التى تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين اليونان ومصر، واقامة علاقات صلبة فى كافة المجالات.

وأضافت وزيرة السياحة اليونانية خلال توقيع مذكرة تفاهم سياحى مع الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة المصرى لتعزيز التعاون السياحى بين البلدين، أنها ستبدأ العمل الفعلى من خلال الإعداد لورش عمل مختلفة بمجرد عودتها لليونان لتنفيذها عند عودتها لمصر مرة أخرى فى مايو القادم.

كما عبرت الوزيرة عن سعادتها لزيارة مصر، موضحة أنها انبهرت بالحضارة المصرية وحفاوة الاستقبال والترحاب التى شاهدتها على أرض الواقع، والتى ستقوم بنقلها للشعب اليونانى بعد العودة ؛ مشيرة إلى أنه بخلاف التاريخ والحضارة والثقافة والعلاقات القوية التى تجمع البلدين فهناك العديد من الروابط الأخرى والعادات المشتركة مثل الحفاوة والكرم.

وأكد الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة المصرى خلال المؤتمر، على أن توقيع هذه الاتفاقية خطوة هامة، وبمثابة حجر زاوية فى العلاقات السياحية بين البلدين، مرحباً بزيارة وزيرة السياحة اليونانية لمصر التى ستساهم بشكل كبير فى تعزيز الحركة السياحية الوافدة من اليونان.

وأشار زعزوع إلى أنه من المقرر أن يتم التعاون بين البلدين على عدة محاور أهمها التبادل السياحى بين البلدين، وجذب سائحين من أسواق بعيدة المدى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب شرق آسيا عن طريق الترويج المشترك للمنتجات السياحية فى البلدين، مضيفاً إلى أنه سيتم العمل أيضاً التعاون فى مجال السياحة الدينية بين البلدين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كالترويج لمنطقة سانت كاترين التى تعد أحد أهم المعالم التى تهتم بها الدوائر اليونانية الدينية.

ومن المقرر أن تعد هيئة التنشيط السياحى برنامج سياحى لوزيرة السياحة اليونانية والوفد الإعلامى اليونانى المرافق خلال زيارتها لمصر؛ حيث تضمن البرنامج زيارة لأهم الأماكن والمعالم السياحية، منها المتحف المصرى والأهرامات.

وزيرة سياحة اليونان: سعيدة بزيارة مصر و"أصلى" لعودة السياحة للشرق الأوسط