أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزيرة السياحة اليونانية: مصر تستعيد مكانتها السياحية خلال الفترة القادمة

Google+ Print
وزيرة السياحة اليونانية: مصر تستعيد مكانتها السياحية خلال الفترة القادمة وزيرة السياحة اليونانية: مصر تستعيد مكانتها السياحية خلال الفترة القادمة
قالت "ايلينا كونتورا" وزيرة السياحة اليونانية، إن ستستعيد مكانتها لتكون مقصد سياحى قوى فى أقرب وقت، خاصة أنها تتمتع بأنماط سياحية تستمر على مدار العام، مشيرة إلى أن اليونانية ترحب بكافة الإجراءات التى تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين اليونان ومصر، واقامة علاقات صلبة فى كافة المجالات.

وأضافت وزيرة السياحة اليونانية خلال توقيع مذكرة تفاهم سياحى مع الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة المصرى لتعزيز التعاون السياحى بين البلدين، أنها ستبدأ العمل الفعلى من خلال الإعداد لورش عمل مختلفة بمجرد عودتها لليونان لتنفيذها عند عودتها لمصر مرة أخرى فى مايو القادم.

كما عبرت الوزيرة عن سعادتها لزيارة مصر، موضحة أنها انبهرت بالحضارة المصرية وحفاوة الاستقبال والترحاب التى شاهدتها على أرض الواقع، والتى ستقوم بنقلها للشعب اليونانى بعد العودة ؛ مشيرة إلى أنه بخلاف التاريخ والحضارة والثقافة والعلاقات القوية التى تجمع البلدين فهناك العديد من الروابط الأخرى والعادات المشتركة مثل الحفاوة والكرم.

وأكد الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة المصرى خلال المؤتمر، على أن توقيع هذه الاتفاقية خطوة هامة، وبمثابة حجر زاوية فى العلاقات السياحية بين البلدين، مرحباً بزيارة وزيرة السياحة اليونانية لمصر التى ستساهم بشكل كبير فى تعزيز الحركة السياحية الوافدة من اليونان.

وأشار زعزوع إلى أنه من المقرر أن يتم التعاون بين البلدين على عدة محاور أهمها التبادل السياحى بين البلدين، وجذب سائحين من أسواق بعيدة المدى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب شرق آسيا عن طريق الترويج المشترك للمنتجات السياحية فى البلدين، مضيفاً إلى أنه سيتم العمل أيضاً التعاون فى مجال السياحة الدينية بين البلدين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كالترويج لمنطقة سانت كاترين التى تعد أحد أهم المعالم التى تهتم بها الدوائر اليونانية الدينية.

ومن المقرر أن تعد هيئة التنشيط السياحى برنامج سياحى لوزيرة السياحة اليونانية والوفد الإعلامى اليونانى المرافق خلال زيارتها لمصر؛ حيث تضمن البرنامج زيارة لأهم الأماكن والمعالم السياحية، منها المتحف المصرى والأهرامات.

وزيرة سياحة اليونان: سعيدة بزيارة مصر و"أصلى" لعودة السياحة للشرق الأوسط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا