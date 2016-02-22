"القابضة للشرب" ترد على شكاوى قراء "صحافة المواطن" حول تلوث المياه وضعفها

ردت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على العديد من الشكاوى التى تم نشرها عبر خدمة " صحافة المواطن" بموقع "اليوم السابع"، والتى تمثلت فى أن الشركة فحصت شكوى أهالى الوراق حول انقطاع المياه لمدة يومين، وتبين أن السبب أعمال الصيانة بمحطة مياه إمبابة وتم الإنتهاء من أعمال الإصلاح وأصبحت المياه بحالة جيدة.

وعن قطع المياه عن أهالى مدينة 6 أكتوبر بالحى السادس والثامن، أكدت الشركة أنه سوف يتم ربط شبكة المياه بمدينة 6 أكتوبر بمحطة مياه القاهرة الجديدة لتحسين وزيادة الضغوط، وأن إنقطاع المياه يتكرر بسبب وجود موجة عالية من الطحالب بمياه النيل بالنسبة لسكان الحى السادس.

وأضافت الشركة، رداً على شكوى تصدع العقارات بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية، وذلك نتيجة انفجار ماسورتين مياه أنه تم إصلاحهما وتكليف مقاول الشركة لتصليح الهبوط وأوشك على الإنتهاء، مشيرةً إلى أنه حول ما نشر عن انتشار شبح التيفود بقرية البرادعة بالقليوبية، أفادت بأن القرية بها مشروع صرف صحى تحت التنفيذ ووصلت نسبة العمل به 50 %، وتم تكليف معمل الشركة لمعاينة المياه رداً على اختلاطها بمياه الصرف، وثبت مطابقتها للمواصفات، موضحة أن قرية السماعنة بالشرقية هى غير مخدومة بالصرف الصحى، وتم عمل دراسة لها بمعرفة الهيئة القومية لبدء التنفيذ .

وقالت الشركة، أن منطقة 15 مايو لم يتم استلام الصرف الصحى بها حتى تاريخه وذلك رداً على غرق المنازل بالدقهلية، وإنها مسئولية مديرية الإسكان والموضوع قيد التحقيق فى النيابة الإدارية والعامة، وأكدت أن قرية الستامونى بالدقهلية هى من القرى المحرومة من الصرف الصحى، وتم مخاطبة الجهاز التنفيذى لإدراجها فى خطة الهيئة القومية، نظراً لوجود أرض فضاء تقدر بـــ 305 فدان، وجاهزة لإنشاء محطة معالجة الصرف الصحى.

كما ردت الشركة على شكوى سكان شارع فهمى بمحافظة بنى سويف حول ملوحة مياه الشرب، بأنه تم رفع عينات مياه وتبين مطابقتها للمواصفات القياسية، ورداً على شكوى انقطاع المياه عن سكان شرق مدينة قنا، تبين أن المنطقة تتغذى من محطة الصالحية، ويرجع انقطاع المياه لحدوث عملية ربط لخط المياه الرئيسى بالخزان العلوى لمدينة العمال، وتم توصيل المياه عقب الإنتهاء من عملية الربط، وعن ضعف المياه بقرية نوفل بمحافظة الغربية تم الإتصال بجميع فروع المحافظة للإستدلال عليها، وتبين أنها لا تتبع المحافظة.

وعن شكوى غرق قرية كفر الحمام بمياه الصرف الصحى بالشرقية، تبين أن القرية يوجد بها شبكة عشوائية تم تنفيذها بمعرفة الأهالى، ولا يتم تحصيل خدمة الصرف الصحى أو أعمال صيانة لها، وبالتالى جارى تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل من شبكات إنحدار ومحطة رفع بمعرفة الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وعن إنهيار جزئى بعقارين نتيجة تسرب مياه شرب بقرية الناصرية بأسوان تم تكليف أحد المقاولين لعمل إحلال لهذا الخط حتى لا تتكرر المشكلة وقامت المحافظة بترميم السور الخارجى للمنزلين .

ورداً على شكوى معاناة أهالى العبور بمحافظة الإسماعيلية من الطرق المتهالكة وانقطاع المياه وغياب الصرف الصحى، أفادت الشركة بأن الجهات المنوطة بعمليات الإنشاء للمحطات هى الهيئة القومية وليس شركة مياه الشرب لمحافظات القناة، وأنه جارى إعداد دراسة كاملة بمعرفة إستشارى الشركة، وفور الإنتهاء منها سيتم مخاطبة الهيئة القومية لإتخاذ اللازم، وحول شكوى أهالى قرية دمشقين بالفيوم بغرق المنازل، قالت الشركة أنه حدث تسريب بخط مياه قطر 4 بوصة وتم الكشف عنه وإصلاحه وإزالة أسباب الشكوى.