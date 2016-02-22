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مرتضى منصور: حسم المدير الفنى الأجنبى للزمالك خلال ساعات

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مرتضى منصور: حسم المدير الفنى الأجنبى للزمالك خلال ساعات مرتضى منصور: حسم المدير الفنى الأجنبى للزمالك خلال ساعات
أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن الوفد المكون من نجليه أحمد وأمير مرتضى، ومحمد زيدان نجم لاعب الإنتاج الحربى السابق، وخالد رفعت، يجلس حالياً فى أسبانيا، مع مدربان أحدهما ألمانى والأخر أسبانى الجنسية، ومن المنتظر أن يتم حسم اسم المدير الفنى الأجنبة الجديد للفريق الكروى خلال الساعات القليلة المقبلة.

أضاف مرتضى خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" أن الوفد الزملكاوى عقد جلسة أمس السبت، مع "أليكس ماكليش" المدير الفني السابق لمنتخب إسكتلندا، وتم وضع الخطوط العريضة للتعاقد، دون التطرق للرسمية، لحين التفاوض مع المدربين الأخرين، من أجل الاستقرار على أسم مدرب يليق بالقلعة البيضاء.

ووجه رئيس الزمالك، الشكر لمحمد زيدان، على موافقته لمرافقة الوفد الزملكاوى، مؤكداً أن الوفد سافر على حسابه نجليه "أحمد وأمير"، رافضاً الحديث عن إهدار أموال الزمالك، موضحاً إن محمد شيحة وكيل اللاعبين سافر إلى الوفد دون علم أحد، مؤكداً أنه حذر الوفد من الجلوس معه أو اشراكه فى المفاوضات.

وأكد مرتضى منصور أن تم استبعاد الإنجليزى هارى ريدناب المدير الفنى الأسبق لنادى توتنهام الإنجليزى من قائمة المرشحين لتدريب القلعة البيضاء، لافتاً إنه اشترط الحصول على 200 ألف دولار، وبعد التفاوض وصل إلى 150 ألف دولار، مما أدى إلى استبعاده.


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