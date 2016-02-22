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مدير أمن قنا الأسبق: أمناء الشرطة توغلوا بسبب إلغاء المحاكمات العسكرية

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مدير أمن قنا الأسبق: أمناء الشرطة توغلوا بسبب إلغاء المحاكمات العسكرية مدير أمن قنا الأسبق: أمناء الشرطة توغلوا بسبب إلغاء المحاكمات العسكرية
قال اللواء عفيفى كامل مدير أمن قنا والإسماعيلية الأسبق، وعضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن أمناء الشرطة توغلوا داخل الجهاز الأمنى بالدولة فى الفترة الأخيرة، وأصبحوا من ذوى اليد العليا داخل وزارة الداخلية، نظرًا لإلغاء المحاكمات العسكرية.

وأضاف "كامل" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية النهار، أن إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة، أدى إلى تطاولهم على رؤسائهم داخل المنظومة الشرطية، الأمر الذى أدى إلى خشية مرؤوسهم منهم، مضيفًا "عدد كبير منهم سيئين داخل الجهاز، وأساءوا له أيضًا".

وطالب مدير أمن قنا والإسماعيلية الأسبق، بعودة المحاكمات العسكرية مرة أخرى، لأنها تمنع الكثير من الجرائم التى نراها حاليًا من قبل أمناء الشرطة ضد المواطنين، أو تطبيق محاكمات نظامية شرطية، تتولى الجرائم الخاصة بالتجاوزات.

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