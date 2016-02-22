بالفيديو..محمد حسان:الأمة تعانى فتن شبهات وشهوات ولم يعد يسمع لصوت العقل

قال الداعية الإسلامى محمد حسان، إن الأمة تعانى فى الوقت الحالى من فتن الشهوات والشبهات، موضحا أن الجهلاء لا يدركون الفتن إلا بعد وقوعها وحرقها للأخضر واليابس.

وأضاف حسان، عبر فضائية الرحمة، أنه طالما حذر علماء الامة من كل الفتن الشهوات والشبهات وما أكثرها فى تلك الايام، بينما ينسى صوت العلم ولا يسمع لصوت العلماء والحكماء عندما تقع الفتنة بل يخونون ويتهمون فى دينهم لإتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم ويشكك فى علمهم من قبل الجهلاء أصحاب الأصوات العالية الذين تعلوا أصواتهم مع علو أصوات الفتن وتأججها واشتعالها .