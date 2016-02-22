أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..محمد حسان:الأمة تعانى فتن شبهات وشهوات ولم يعد يسمع لصوت العقل

Google+ Print
بالفيديو..محمد حسان:الأمة تعانى فتن شبهات وشهوات ولم يعد يسمع لصوت العقل بالفيديو..محمد حسان:الأمة تعانى فتن شبهات وشهوات ولم يعد يسمع لصوت العقل
قال الداعية الإسلامى محمد حسان، إن الأمة تعانى فى الوقت الحالى من فتن الشهوات والشبهات، موضحا أن الجهلاء لا يدركون الفتن إلا بعد وقوعها وحرقها للأخضر واليابس.

وأضاف حسان، عبر فضائية الرحمة، أنه طالما حذر علماء الامة من كل الفتن الشهوات والشبهات وما أكثرها فى تلك الايام، بينما ينسى صوت العلم ولا يسمع لصوت العلماء والحكماء عندما تقع الفتنة بل يخونون ويتهمون فى دينهم لإتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم ويشكك فى علمهم من قبل الجهلاء أصحاب الأصوات العالية الذين تعلوا أصواتهم مع علو أصوات الفتن وتأججها واشتعالها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد