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لواء سابق لـ"خالد صلاح": "الداخلية" تدفع ثمن قرار عودة الأمناء المفصولين

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لواء سابق لـ"خالد صلاح": "الداخلية" تدفع ثمن قرار عودة الأمناء المفصولين لواء سابق لـ"خالد صلاح": "الداخلية" تدفع ثمن قرار عودة الأمناء المفصولين
قال اللواء سعيد طعيمة، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وعضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، إن ضحية "الدرب الأحمر"، قتل على يد شخص متهور لا يعى قيمة الجهاز المنتمى إليه.

وأضاف "طعيمة"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية النهار"، أن أمناء الشرطة كانوا مهمشين قبل ثورة 25 يناير – أى عدم حصولهم على حقوقهم فى الجوانب المادية والعلاجية وغيرها- مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تعانى الآن بسبب الأخطاء التى حدثت فى الفترة السابقة، خاصة بعد عودة أمناء الشرطة المفصولين إلى الخدمة مرة أخرى، فى عهد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، عقب ثورة يناير 2011.

ورفض مساعد وزير الداخلية الأسبق، دعوات الإصلاح التشريعى بوزارة الداخلية، قائلا:" لن ينفذ أحد هذا التشريع حينما يصدر"، موجها رسالة لأمناء الشرطة،:"انتم شغالين فى جهاز أتمنى إن أرجع أخدم فيه تانى ولو عسكرى"، مطالبًا الدولة باحتضان من بداخلها.


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