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ننشر صورة الشهيد المدنى ضحية تفجير العريش

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ننشر صورة الشهيد المدنى ضحية تفجير العريش ننشر صورة الشهيد المدنى ضحية تفجير العريش
نشر أصدقاء الشهيد المدنى الطالب عمر عبد العزيز سليمان 19 سنة، الذى استشهد فى حادث تفجير العريش مساء أمس الأحد، صورته على مواقع التواصل الاجتماعى، وقالوا إنه من عائلة الأحامدة يقبيلة الفواخرية فى العريش.

ومن المقرر تشييع جثمان الشهيد اليوم، بعد تصريح النيابة بدفن الجثة، وذلك فى جنازة شعبية مهيبة، لدفنه فى مقابر مدينة العريش.

وكان الشهيد قد توفى متأثرًا بإصابته جراء انفجار عبوة ناسفة على طريق مدرعة فى منطقة شارع العشرينى على ساحل مدينة العريش، وأصيب فى الانفجار 4 جنود شرطة، و6 مدنيين آخرين يتلقون العلاج فى مستشفى العريش العام، بينهم 3 فى حالة خطرة.


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