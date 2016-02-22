طارق عامر: "منحنا مرونة للقطاع الخاص 5 أضعاف ما كان موجود من قبل"

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن مصر ليست دولة عالية المخاطر فى الاستثمار، موضحاً أن قدرتنا على سداد الالتزامات والديون الخارجية جيدة جداً، مضيفاً "منحنا مرونة للقطاع الخاص 5 أضعاف ما كان موجود من قبل ليتمكن من العمل"، مردفاً: "نمر بعام صعب، وأدعو الشعب وقطاع الأعمال ألا يقلق".

وأشار عامر إلى أنه لا يوجد دولة فى العالم تأتى فيها الشركات للمراقب أو المنظم وتسأله عما يفعل مثل مصر، موضحاً أنه ليس "خشناً" فى التعامل مع القطاع الخاص لكنه جاد فى العمل، لافتاً إلى أن القروض زادت 500 مليار بعد برنامج الإصلاح المصرفى.

وتابع عامر خلال لقائه مع الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، "أى أحد يخلق فرصة عمل على راسى ولهذا ندعم الطقاع الخاص ونريده يكبر"، لافتاً إلى أنه أخطر السياحة أن البنوك ستساهم فى القطاع 3 سنوات ليطمئنوا، وجارى العمل على إعادة تأهيل الفنادق الضعيفة، مشدداً على ضرورة وجود الجرأة والثقة فى أنفسنا، مؤكداً بأن السياحة ستعود.

وقال أن "الصناع طالبوا بتقسيط المكن الجديد على 5 سنوات فقلت لهم 10 سنوات، بالإضافة إلى أنهم اشتكوا من ارتفاع سعر الفائدة لـ 13 أو 14 %، فقلت لهم 7%"، مردفاً: "الرئيس كان يريد منح قروض المشروعات الصغيرة ببلاش".

وأشار عامر خلال لقائه مع الإعلامى إبراهيم عيسى إلى أن البنك المركزى لديه مرونة أكثر فى الحركة عن الحكومة، موضحاً أنه يجلس أسبوعياً مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ويتم الاتفاق والاختلاف كثيراً.

محافظ البنك المركزى:"الاقتصاد ثقة أياً كانت الأرقام..والشعب واثق بالرئاسة"

طارق عامر: السيسى لم يفرض علينا شيئا ويدعمنا ويستمع إلينا ولذلك نبدع

محافظ البنك المركزى:لا تخفيض بقيمة الجنيه قبل تعافى احتياطى النقد الأجنبى

>