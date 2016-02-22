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محافظ دمياط يتابع أعمال الإنشاءات الجديدة بمدارس المحافظة

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محافظ دمياط يتابع أعمال الإنشاءات الجديدة بمدارس المحافظة محافظ دمياط يتابع أعمال الإنشاءات الجديدة بمدارس المحافظة
بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع المهندس أحمد سعيد عبد الكريم مدير عام الأبنية التعليمية بدمياط موقف أعمال الإنشاءات بمدارس المحافظة فى خطة 2015 /2016 بالنسبة للمدارس الجارى العمل بها، والتى تم طرحها والمدارس الجارى تجهيزها للطرح.

وأوضح مدير عام الأبنية التعليمية، إن إجمالى عدد المدارس فى خطة الإنشاءات 31 مدرسة بعدد 425 فصل وبتكلفة إجمالية 142.32 مليون جنيه، موضحاً أنه تم الاستلام الابتدائى لعدد 2 مدرسة تتضمن 32 فصل بتكلفة 3.98 مليون جنيه، وجارى العمل فى 14 مدرسة بعدد 173 فصل بتكلفة 58.14 مليون جنيه، وتم طرح 9 مدارس بعدد فصول 142 فصل وبتكلفة 49.7 مليون جنيه، مضيفاً أنه جارى التجهيز لطرح 6 مدارس بعدد 78 فصل وبتكلفة 30.5 مليون جنيه.
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