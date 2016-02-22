ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات العملاقة "CMA_CALLISTO"

استقبل ميناء دمياط أمس الأحد السفينة العملاقة CMA_CALLISTO التى ترفع العلم الإنجليزى ويبلغ طولها 363 متراً وعرضها 46 متراً.

وقال اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة الميناء فى تصريحات صحفية، أن السفينة التابعة لأحد أكبر الخطوط الملاحية عالمياً تعد من أكبر السفن العاملة فى نقل الحاويات فى العالم، حيث تبلغ حمولتها الكلية حوالى 132 ألف طن وحمولتها القصوى حوالى 12 ألف حاوية TEU، وأن السفينة قادمة من مالطا وستقوم بتفريغ وشحن 900 حاوية بالميناء.

وأوضح أن دخول هذه الأحجام من السفن إلى الميناء يأتى نتيجة لما نفذته الهيئة مؤخراً من أعمال تعميق للممر الملاحى وحوض الدوران، والذى يتم لأول مرة منذ افتتاح الميناء للملاحة فى يوليو من عام 1986.

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