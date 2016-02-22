برلمانى روسى: هجمات دمشق وحمص استفزاز يهدف لعرقلة التسوية السياسية

>قال نائب رئيس لجنة مجلس الدوما الروسى للشؤون الدولية الكسندر رومانوفيتش ، إن الهجمات الإرهابية فى دمشق وحمص هى استفزاز ، هدفه الرئيسى عرقلة التسوية السياسية فى سوريا.

وأضاف رومانوفيتش فى تصريحات لـ "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، أن قوى موالية للسلطات التركية قد تكون خلف هذه التفجيرات ، الرامية إلى زعزعة استقرار الوضع .

وشدد على ضرورة أن يرد مجلس الأمن الدولى على ما يجرى ويتخذ القرار المناسب بشأن سوريا، موضحا يجب على مجلس الأمن الاستجابة لدعوات البلاد ، والتى هى حقيقة تتعرض للعدوان.

يذكر أن منطقة السيدة زينب بريف دمشق شهدت تفجيرات دامية خلفت نحو 80 قتيلا وأكثر من 120 جريحا.

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