إعلام الأسرى الفلسطينيين يحمل اسرائيل المسئولية عن حياة الأسير القيق

>حمل مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، سلطات الاحتلال الإسرائيلى المسئولية الكاملة عن حياة الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ قرابة 90 يوما.

ودعا المكتب فى بيان له الليلة المؤسسات الحقوقية الدولية لمتابعة وضع الأسير القيق وانقاذه من حالة الظلم الواقعة عليه لاسيما سياسة الإعدام الممنهج التى يتعرض لها.

ويأتى بيان المكتب الإعلامى للأسرى الفلسطينيين بعد ما قالت عائلة الأسير القيق إن نجلها محمد أصبح الآن بلا محام يتابع قضيته قانونيا، مشيرة إلى أنه بهذا الإعلان فقد أصبح الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن أى شيء يطرأ على الصحفى القيق فى جميع المستويات بداية من الوضع الصحى وليس انتهاء بالوضع القانونى.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت اليوم النظر فى قضية زيارة عائلة القيق لنجلها للمرة الثانية.

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