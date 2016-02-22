مخمور خليجي يطعن ابنه في صدره والإسعاف ينقذه

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس قضايا عدة تتعلق بالشروع في القتل، والخطف وهتك العرض بالإكراه، والخداع والنصب.

وفي القضية الأولى، اتهمت النيابة العامة أربعينياً خليجياً بالشروع في قتل ابنه البالغ من العمر 16 عاماً، بعد طعنه في منطقة الصدر داخل المنزل الواقع في منطقة الراشدية. وبينت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهم شرع في عملية القتل بعد تعاطيه 10 علب مشروبات كحولية، وأن التقرير الطبي أظهر أن الإصابة شكلت خطورة كبيرة على حياة المجني عليه، التي أنقذها تدخل الإسعاف الطبي السريع، خصوصاً أن الطعنة كانت في مقتل، ونفذت إلى التجويف الداخلي.

وبحسب إفادة الشرطة، فقد تلقت بلاغاً حول تعرض الفتى إلى طعنة من والده الذي ألقت القبض عليه في منزله بعد الواقعة، وكان في حالة غير متزنة نتيجة تعاطيه الخمور، مضيفة أنه أقر بارتكابه الجريمة.

هتك عرض طفلة

وفي قضية اعتداء على الطفولة والبراءة والطهارة، أحالت النيابة العامة إلى «الجنايات» سائقاً آسيوياً في نهاية عقده الرابع من العمر بتهمة اختطاف طفلة عمرها 8 سنوات من داخل بقالة كانت تتبضع منها بذريعة توصيلها إلى مقر سكنها، وهتك عرضها بأفعال لا أخلاقية دون الالتفات إلى بكائها وخوفها.

وبالاستئناس إلى أقوالها، ذكرت الطفلة للنيابة العامة، أن المتهم بدأ التحرش بها أثناء تواجدها داخل بقالة قريبة من مقر سكنها وأثناء الحديث معها أمسك يدها وتوجه بها إلى مركبته، وأدخلها إليها، وتحرك بها إلى منطقة أخرى في محيط مسكنها، وهناك توقف، وباشر العبث ببراءتها وطهارتها بأفعال منافية للآداب.

خطف مضيفة

ووجهت النيابة العامة إلى شرطي خليجي في العقد الخامس من العمر تهمة خطف مضيفة طيران آسيوية من سيارتها أثناء توقفها على جانب الطريق، بالحيلة والخداع، وهتك عرضها داخل مركبته.

وتفيد التحقيقات أن المتهم ادعى للمجني عليها بعدما شاهدها متوقفة بأحد المواقف النظامية، بأنه موظف في هيئة الطرق والمواصلات، وطلب إليها إبراز رخصة قيادتها فأخبرته أنها نسيتها في السكن، فدعاها للركوب لإحضارها، والتأكد منها، فوافقت بعد أن علمت أنه موظف عمومي وأنه جاد في طلبه، وبعدما ركبت معه اصطحبها في جولة داخل منطقة أبو هيل، دون أن يأخذها إلى مسكنها، واستغل خلوته بها وهتك عرضها بعد أن رفضت طلبه بممارسة الرذيلة معه داخل السيارة.

كما جاء في لائحة الاتهام أن المجني عليها اضطرت لإعطاء المتهم رقم هاتفها، بعدما طلبه منها لأنها كانت خائفة منه، ووعدها بالاتصال بعدما نزلت من سيارته، وسارت باتجاه سيارتها، قبل أن تبلغ جهة عملها التي أخبرت الشرطة.

خداع ونصب

وفي جناية أخرى، أحالت النيابة العامة إلى هيئة قضاة محكمة الجنايات ثلاثة عرب بتهمة الاحتيال على رجلين من جنسية عربية أخرى، والاستيلاء على 950 ألف دولار أميركي منهما بحجة علاجهما من السحر، بعدما دخلوا معهما في شراكة تجارية، عطفاً على تهمة حيازة 349 ألف دولار أميركي مزورة.

وبحسب حيثيات القضية، فإن المتهمين أوهموا ضحيتهما بأنهم أغنياء ويملكون أموالا كثيرة وعززوا ادعاءهم بإحضار حقيبة دولارات مزيفة، لإغرائهما في الدخول معهم في شراكة تجارية.