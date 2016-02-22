منصور بن زايد يعدل أحكام نظام تحسين دخل المزارعين بأبوظبي

اصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس ادارة جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية، النظام رقم واحد لسنة 2015 بتعديل بعض احكام النظام رقم 12 لسنة 2013 بشأن تحسين دخل المزارعين.

ووفقا للنظام المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية لامارة ابوظبي فإن برنامج المساعدات المالية يشمل صرف مساعدة مالية للمزارع مقدارها 90 الف درهم سنويا وتصرف على دفعات شهرية ويتم تنفيذ الانشطة الزراعية النباتية التي يحددها جهاز الرقابة الغذائية في أبوظبي في هذا الشأن.

وبموجب النظام يحظر استغلال المزرعة في الاغراض غير الزراعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر دباغة الجلود وتخزين السيارات والشاحنات والخردة او مساكن لعمال الشركات او العائلات والعزاب او كاسطبلات تجارية للخيول او كمواقع تجارية لإيواء حيوانات الترفيه، كما يحظر استغلال المزرعة لايواء الحيوانات لغير اغراض التربية والانتاج الحيواني.

وحدد النظام اربع فئات للمساحة المسموح بزراعتها بالاعلاف.

واوضح النظام عدم زراعة المسطحات الخضراء او انشاء المشاتل في المزرعة للاغراض التجارية.

واستبعد النظام المزرعة من جميع برامج تحسين دخل المزارعين في حال تكرار او ارتكاب مخالفة اخرى خلال سنة من تاريخ اول مخالفة ولا يسمح لها بالاستفادة بأي برامج لتحسين دخل المزارعين الا بعد انقضاء سنة ميلادية من تاريخ استبعادها وتصحيح اوضاعها بالشكل القانوني.

كما تستبعد المزرعة من جميع برامج تحسين دخل المزارعين في حال تداول او متاجرة مالكها في الاعلاف المدعومة او مياه الري «المياه الجوفية والمياه المعالجة والمياه المحلاة» ولا يسمح لها بالدخول مرة اخرى الا بعد انقضاء عام واحد من تاريخ استبعادها وتصحيح اوضاعها بالشكل القانوني.