محمد بن زايد يصدر قراراً برسوم خدمات مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 143 لسنة 2015 بشأن رسوم الخدمات في مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة.

وبموجب القرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية لامارة ابوظبي تحصل رسوم على اصدار علامة الجودة بقيمة 600 درهم لتقديم طلب الترخيص، و2500 درهم دراسة طلب الترخيص، 1500 درهم رسوم الترخيص، و10 آلاف درهم رسوم تجديد ترخيص، و2500 درهم يوميا لكل مقيم لتقييم المصنع، و100 درهم رسوم اصدار شهادة مطابقة المنتج «يشمل الاستبدال» و2500 درهم رسوم التقييم الاولي للمنتج.

وقال القرار انه اذا كانت عملية اصدار علامة الجودة تتطلب من مجلس ابوظبي للجودة والمطابقة ضرورة اجراء عمليات فحص غير متوافرة في المختبر المركزي لديه فيجوز بعد موافقة المنشأة القيام باجراء الفحص في اي مختبر آخر على ان تتحمل المنشأة تكاليف ذلك واذا كان المنتج حاصلا على شهادة المطابقة «اي سي اه اس» عن طريق المجلس فيعفى المنتج من الرسوم المنصوص عليها وذلك باستثناء رسوم الترخيص والتجديد حيث يلزم بدفعها واذا كان المنتج حاصلا على شهادة المطابقة من جهة أخرى غير المجلس ورغبت المنشأة في حصول هذا المنتج على علامة الجودة فيحصل منها رسوم تقديم الطلب ودراسته والترخيص وتجديد الترخيص.

خدمات

ووفقا للقرار تحصل الرسوم التالية مقابل خدمات تقييم المطابقة وبالنسبة للخدمات التي تتعلق بالتسجيل يحصل رسم بقيمة 200 درهم لتقديم طلب التسجيل، و800 درهم تقييم كتيب الجودة، و3000 درهم يوميا لكل مقيم للتقييم في الموقع، و300 درهم رسوم اصدار شهادة عدم ممانعة مؤقتة لحين استكمال المتطلبات، و1000 درهم رسوم التسجيل لسنة واحدة، و800 درهم رسوم تجديد التسجيل لسنة واحدة، و500 درهم رسوم تعليق التسجيل.

وبالنسبة للخدمات التي تتعلق بالتعيين يحصل رسم بقيمة 1000 درهم لتقديم طلب التعيين، و2500 درهم لتقييم وثائق الجودة، و7500 درهم يوميا لكل مقيم للتقييم في الموقع، و15000 درهم لاصدار شهادة تعيين لمدة ثلاث سنوات، و10000 درهم تجديد شهادة التعيين لمدة ثلاث سنوات، و1000 درهم رفع تعليق التعيين، و1000 درهم رسوم تقديم طلب تعديل مجال التعيين، و1000 درهم رسوم اصدار بدل فاقد لشهادة التعيين.

واوضح القرار ان المنشأة تتحمل تكاليف نفقات السفر والتنقل والاقامة للمقيم واية مصروفات أخرى تتطلبها عملية التقييم وفقا لما يحدده المجلس.

واشار القرار الى انه يتم تحصيل الرسوم التالية مقابل مطابقة خدمات الافراد وبالنسبة لرسوم مطابقة خدمات الافراد غير المؤهلين تحصل رسوم بقيمة 50 درهما لتقييم الطلب، و100 درهم لاصدار الشهادة، و50 درهما لتجديد الشهادة.

وبالنسبة لرسوم مطابقة الافراد غير المؤهلين يحصل رسم بقيمة 50 درهما لتقديم الطلب، و250 درهما لاصدار الشهادة، و50 درهما لتجديد الشهادة.

ويحصل رسم بقيمة 50 درهما لمطابقة خدمات الافراد المتخصصين، و500 درهم رسوم اصدار الشهادة، و50 درهما رسوم تجديد الشهادة.

وتضمن القرار رسوم الخدمات التي تقدمها مختبرات معهد الامارات للمترولوجيا واعمال وخدمات مختبر الكهرباء واعمال وخدمات مختبر القوة وعزم الدوران والضغط وخدمات مختبر الكتلة وخدمات مختبر الضغط وخدمات مختبر درجة الحرارة وخدمات مختبر الحجم والتدفق وخدمات مختبر التردد والوقت.

إجازة

واجاز القرار لمجلس ابوظبي للجودة والمطابقة بناء على طلب العميل وعلى نفقته اجراء اي معايرة او فحص مخبري خارج مختبرات المجلس ويتقاضى بالاضافة الى قيمة الفحص الاجمالي نسبة 30% من هذه القيمة واذا تم اجراء عملية المعايرة او الفحص في الموقع بناء على طلب العميل فيتقاضى المجلس اضافة الى الرسوم المقررة ما نسبته 30% منها على ان تغطي تكلفة اجراء المعايرة الفحص خارج مقار مختبرات المجلس.