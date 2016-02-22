صلاح: هدفي الرائع؟ كنت أقصد التمرير لدجيكو.. ولا أعرف ماذا أقول عن توتي

أبدى محمد صلاح نجم روما سعادته بتسجيل هدفين في شباك باليرمو ضمن فوز فريقه بخماسية في الجولة 26 للدوري الإيطالي.

وأحرز صلاح هدفين خلال دقيقتين كان الأول من صناعة إدين دجيكو، والثاني جاء من زاوية مستحيلة. (شاهد ملخص لمسات صلاح)

وقال صلاح لشبكة (ميديا ست) الإيطالية عقب المباراة: "الهدف الثاني الذي سجلته لم أقصده، كنت أقصد التمرير لدجيكو وخرج بشكل رائع وأنا سعيد للغاية به".

وأضاف "لن أتحدث عن قضية فرانشيسكو توتي فهو قائدنا ونحترمه جميعا، اليوم حققنا فوزا هاما".

وكان توتي قد دخل في تصريحات يهاجم فيها لوتشانو سباليتي المدير الفني بسبب عدم الدفع به في المباريات رافضا الجلوس على مقاعد البدلاء، مما جعله خارج القائمة والجلوس في المدرجات. (شاهد التفاصيل)

وأشار صلاح "الفوز هو الأهم وهذا ما حققناه، ليس المهم أن أسجل في ملعبنا أو خارج ملعبنا.. الأكثر أهمية هو تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز".

وأتم "أشعر أنني أخرج أقصى ما عندي مع سباليتي، وأقدم مباريات قوية وفزنا في خمس مباريات على التوالي، ولن أود الحديث عن توتي لأنني لا أعرف ماذا سأقول".