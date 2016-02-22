أمن المطار يحبط محاولة تهريب 10 آلاف قرص مخدر إلى السعودية

أحبطت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، محاولة أحد الركاب لتهريب 10 آلاف قرص مخدر للأراضى السعودية ، وتم منعه من السفر وإحالته للنيابة العامة.

وأفاد مصدر مطلع، أنه أثناء قيام السلطات الأمنية بإنهاء اجراءات مغادرة ركاب طائرة مصر للطيران رحلة رقم 683 المغادره إلى الدمام، اشتبهت الخدمة المعينة فى حقائب راكب عامل مصرى قبل سفره لوجود أجسام معتمه داخل حقائبه، وبفتحها تبين أن الراكب يخفى أقراص تراماول مخدر داخل كيس من البلاستيك فى لفافة ورق الألمونيوم.

وأقر الراكب، أمام اللواء أيمن عبد الفتاح أن الأقراص المخدرة كانت بحوزته وأنه أخفاها لتضليل رجال الشرطة، وأمر اللواء فهمى مجاهد مدير أمن المطار، بتحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



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