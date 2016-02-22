أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن المطار يحبط محاولة تهريب 10 آلاف قرص مخدر إلى السعودية

Google+ Print
أمن المطار يحبط محاولة تهريب 10 آلاف قرص مخدر إلى السعودية أمن المطار يحبط محاولة تهريب 10 آلاف قرص مخدر إلى السعودية
أحبطت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، محاولة أحد الركاب لتهريب 10 آلاف قرص مخدر للأراضى ، وتم منعه من السفر وإحالته للنيابة العامة.

وأفاد مصدر مطلع، أنه أثناء قيام السلطات الأمنية بإنهاء اجراءات مغادرة ركاب طائرة للطيران رحلة رقم 683 المغادره إلى الدمام، اشتبهت الخدمة المعينة فى حقائب راكب عامل مصرى قبل سفره لوجود أجسام معتمه داخل حقائبه، وبفتحها تبين أن الراكب يخفى أقراص تراماول مخدر داخل كيس من البلاستيك فى لفافة ورق الألمونيوم.

وأقر الراكب، أمام اللواء أيمن عبد الفتاح أن الأقراص المخدرة كانت بحوزته وأنه أخفاها لتضليل رجال الشرطة، وأمر اللواء فهمى مجاهد مدير أمن المطار، بتحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

اقراص مخدره (1)

اقراص مخدره (2)

اقراص مخدره
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا