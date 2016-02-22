بالفيديو - كوكا يسجل وبراجا يتعادل في الدربي أمام جيماريش

تعادل سبورتنج براجا مع نظيره فيتوريا جيماريش بثلاثة أهداف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري البرتغالي.

روي سانتوس تقدمن لبراجا في الدقيقة السادسة من ضربة رأسية، وفي الدقيقة الـ 19 أضاف روي فونتي الهدف الثاني.

جيماريش قلص الفارق في الدقيقة الـ 29 عن طريق ليسا، وفي الدقيقة الـ 42 أدرك جيماريش الهدف الثاني عن طريق إينريكي دورادو، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق.

في شوط المباراة الثاني، أحرز أحمد حسن كوكا الهدف الثالث في الدقيقة الـ 56 من متابعة أمام المرمى لتسديدة تصدى لها حارس براجا، إلا أن التقدم لم يستمر طويلا حين تعادل جيماريش في الدقيقة الـ 59 من ركلة جزاء سجلها أوتافيو، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

تعادل الفريقين رفع رصيد براجا للنقطة الـ 43 في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد جيماريش للنقطة الـ 33 في المركز السابع.

شاهد هدف كوكا من هنا