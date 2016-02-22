بالصوت - مارتن يول لـ في الجول: هذا هو انطباعي عن الأهلي بعد مكالمة ميدو وغالي

كشف عماد متعب مهاجم النادي الأهلي عن سر غيابه عن التدريبات خلال الأيام السابقة، مؤكدا أن علاقته بعبد العزيز عبد الشافي مدرب الفريق رائعة.

وكان عماد متعب قد دخل في مشادة مع زميله صالح جمعة قبل مباراة القمة أمام الزمالك، وبسبب رفضه الاعتذار، استبعده زيزو من قائمة المباراة. "طالع التفاصيل"

وقال متعب في تصريحات لـ FilGoal.com: "علاقتي ممتازة بعبد العزيز عبد الشافي، ومشكلتي معه انتهت تماما".

متعب أتبع "تغيبت عن التدريبات في الأيام الأخيرة بسبب مرضي، إذ أنني أعاني نزلة برد حادة، وليس لسبب أخر".

وأضاف "قد أعود للتدريبات صباح غدا الثلاثاء، لكنني لم أحسم الأمر بعد لأنني لم أتعافى تماما".

متعب أتم "الدليل على أن علاقتي بعبد العزيز عبد الشافي رائعة وأن المشكلة انتهت تماما، أنني كنت أحضر للتدريبات منفردا في الأيام السابقة حين كان الفريق في الإسكندرية، ولم أعب إلا لمرضي فقط".

طالع أيضا

تأكيدا لانفراد في الجول - حسام غالي: مارتن يول اتصل بي للسؤال على أحوال مصر

مدرب الأهلي - مارتن يول مدرب الهواة الذي صنع تاريخا منقوصا.. وعرف إقالته بطريقة غريبة