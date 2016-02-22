5 فوائد للشمر.. يقاوم السرطان والمغص ويساعد على الهضم ويؤخر سن اليأس

يعد الشمر من الوسائل العلاجية المنزلية التى تساعد فى التغلب على الكثير من الأمراض.>ونشر الموقع الأمريكى "care2"، تقريرا تضمن 5 فوائد صحية مذهلة لعشب الشمر عند إضافته لوجبات الطعام أو تناوله كمشروب منها:

1 - يساعد على الهضم

>يساعد على الهضم، ويحفز عملية الهضم، ويعد مهدئ جيد جدا للجهاز الهضمى وآلام المعدة والانتفاخ وتناوله كمشروب من العلاجات المنزلية الجيدة للغثيان.

>2- يحد من الإصابة بالسرطان

> توصل العلماء إلى أن بذور الشمر يستخلص منها الإيثانول ولذا يعد مضادا للسرطان، كما توصلوا إلى أن بذور الشمر مضادة لسرطانى الثدى والكبد .

>3- يقلل من نمو الشعر الزائد عند النساء

>لاحظ الباحثون أن كريم يحوى 2% من الشمر يقلل من نمو الشعر الزائد فى أجساد النساء.

>4- يؤخر أعراض سن اليأس

>تبين أن استهلاك الكثير من بذور الشمر، يساعد على تحقيق التوازن فى الجهاز التناسلى للمرأة، وأيضا التوازن الهرمونى للأستروجين الذى ينتج عنه انقطاع الطمث ويعجل من سن اليأس.

>5- يساعد على انخفاض المغص عند الأطفال

>أثبتت دراسة على الشمر أثره الفعال فى علاج المغص وقدرته فى القضاء على المغص عند مجموعة كبيرة من الأطفال .