5 فوائد للشمر.. يقاوم السرطان والمغص ويساعد على الهضم ويؤخر سن اليأس

>ونشر الموقع الأمريكى "care2"، تقريرا تضمن 5 فوائد صحية مذهلة لعشب الشمر عند إضافته لوجبات الطعام أو تناوله كمشروب منها:
1 - يساعد على الهضم
>يساعد على الهضم، ويحفز عملية الهضم، ويعد مهدئ جيد جدا للجهاز الهضمى وآلام المعدة والانتفاخ وتناوله كمشروب من العلاجات المنزلية الجيدة للغثيان.
>2- يحد من الإصابة بالسرطان
> توصل العلماء إلى أن بذور الشمر يستخلص منها الإيثانول ولذا يعد مضادا للسرطان، كما توصلوا إلى أن بذور الشمر مضادة لسرطانى الثدى والكبد .
>3- يقلل من نمو الشعر الزائد عند النساء
>لاحظ الباحثون أن كريم يحوى 2% من الشمر يقلل من نمو الشعر الزائد فى أجساد النساء.
>4- يؤخر أعراض سن اليأس
>تبين أن استهلاك الكثير من بذور الشمر، يساعد على تحقيق التوازن فى الجهاز التناسلى للمرأة، وأيضا التوازن الهرمونى للأستروجين الذى ينتج عنه انقطاع الطمث ويعجل من سن اليأس.
>5- يساعد على انخفاض المغص عند الأطفال
>أثبتت دراسة على الشمر أثره الفعال فى علاج المغص وقدرته فى القضاء على المغص عند مجموعة كبيرة من الأطفال .