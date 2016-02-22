أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 فوائد للشمر.. يقاوم السرطان والمغص ويساعد على الهضم ويؤخر سن اليأس

Google+ Print
5 فوائد للشمر.. يقاوم السرطان والمغص ويساعد على الهضم ويؤخر سن اليأس 5 فوائد للشمر.. يقاوم السرطان والمغص ويساعد على الهضم ويؤخر سن اليأس
يعد الشمر من الوسائل العلاجية المنزلية التى تساعد فى التغلب على الكثير من الأمراض.
>ونشر الموقع الأمريكى "care2"، تقريرا تضمن 5 فوائد صحية مذهلة لعشب الشمر عند إضافته لوجبات الطعام أو تناوله كمشروب منها:

1 - يساعد على الهضم
>يساعد على الهضم، ويحفز عملية الهضم، ويعد مهدئ جيد جدا للجهاز الهضمى وآلام المعدة والانتفاخ وتناوله كمشروب من العلاجات المنزلية الجيدة للغثيان.
>2- يحد من الإصابة بالسرطان
> توصل العلماء إلى أن بذور الشمر يستخلص منها الإيثانول ولذا يعد مضادا للسرطان، كما توصلوا إلى أن بذور الشمر مضادة لسرطانى الثدى والكبد .
>3- يقلل من نمو الشعر الزائد عند النساء
>لاحظ الباحثون أن كريم يحوى 2% من الشمر يقلل من نمو الشعر الزائد فى أجساد النساء.
>4- يؤخر أعراض سن اليأس
>تبين أن استهلاك الكثير من بذور الشمر، يساعد على تحقيق التوازن فى الجهاز التناسلى للمرأة، وأيضا التوازن الهرمونى للأستروجين الذى ينتج عنه انقطاع الطمث ويعجل من سن اليأس.
>5- يساعد على انخفاض المغص عند الأطفال
>أثبتت دراسة على الشمر أثره الفعال فى علاج المغص وقدرته فى القضاء على المغص عند مجموعة كبيرة من الأطفال .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365