محافظ بورسعيد: سنواجه العشوائيات بكل حزم ولن نسمح بإقامة "عشش" جديدة‎

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، منطقة عزبة أبو عوف العشوائية ،مؤكدا أنه ماض فى طريقه لإنهاء أزمة العشوائيات قبل نهاية العام الحالى .إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال المحافظ إن جميع الحالات المتواجدة تم حصرها وبحثها، وتحديد الحالات المستحقة لوحدات سكنية بعد التأكد من أحقيتهم وحالتهم الاجتماعية .
و أكد المحافظ خف أنه لن يلتفت لأية محاولات للانضمام للمستحقين بغير حق، وبناء عشش جديدة بهدف التحايل للحصول على وحدة سكنية .
وأوضح المحافظ أنه سيطبق القانون، وسيواجه كل من يحاول إثارة الفوضى بدون وجه حق لعرقلة مسيرة القضاء على كل العشوائيات ببورسعيد .
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