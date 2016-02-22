محافظ بورسعيد: سنواجه العشوائيات بكل حزم ولن نسمح بإقامة "عشش" جديدة‎

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، منطقة عزبة أبو عوف العشوائية ،مؤكدا أنه ماض فى طريقه لإنهاء أزمة العشوائيات قبل نهاية العام الحالى .

وقال المحافظ إن جميع الحالات المتواجدة تم حصرها وبحثها، وتحديد الحالات المستحقة لوحدات سكنية بعد التأكد من أحقيتهم وحالتهم الاجتماعية .

و أكد المحافظ خف أنه لن يلتفت لأية محاولات للانضمام للمستحقين بغير حق، وبناء عشش جديدة بهدف التحايل للحصول على وحدة سكنية .

وأوضح المحافظ أنه سيطبق القانون، وسيواجه كل من يحاول إثارة الفوضى بدون وجه حق لعرقلة مسيرة القضاء على كل العشوائيات ببورسعيد .



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