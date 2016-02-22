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محافظ شمال سيناء يبحث مع ممثل البنك الإسلامى للتنمية تقديم مساعدات للأهالى

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محافظ شمال سيناء يبحث مع ممثل البنك الإسلامى للتنمية تقديم مساعدات للأهالى محافظ شمال سيناء يبحث مع ممثل البنك الإسلامى للتنمية تقديم مساعدات للأهالى
التقى اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء فى مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، اليوم الأحد، محمد عامر، ممثل البنك الإسلامى للتنمية، واطلع على دور البنك فى دعم المحافظة، وتقديم المساعدات للأهالى وفقا لخطة البنك فى هذا المجال.

وأعلن المحافظ فى بيان صحفى، أن ممثل البنك عرض تقديم 90 طنا من الدقيق كمعونات لأهالى الشيخ زويد ورفح، سيتم توزيعها على القادمين من الشيخ زويد ورفح المقيمين حاليا فى عدة تجمعات بالعريش وبئر العبد .

وقرر المحافظ تشكيل لجنة لتوزيع المعونات، برئاسة اللواء محمد السعدنى، سكرتير عام المحافظة المساعد، وتضم مديرى التضامن الاجتماعى، والهلال الأحمر فرع العريش وإدارة المتابعة بالمحافظة ،على أن ينضم إليها مندوبى مديريتى الصحة والتموين للتأكد من صلاحية المعونات المقدمة إلى الأهالى القادمين من الشيخ زويد ورفح .

وناقش المحافظ مع ممثل البنك امكانية قيام البنك الإسلامى للتنمية بإنشاء مستشفى لعلاج الأورام داخل المحافظة .

حضر اللقاء اللواء محمد السعدنى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومنير أبو الخير مدير عام التضامن الاجتماعى، وعمر على محمد المدير، التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى بالعريش.

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مصر 365