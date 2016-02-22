استشهاد طالب وإصابة 7مدنيين في انفجار عبوة ناسفة بالعريش

استشهد طالب جامعي، وأُصيب 7أشخاص آخرين من المدنيين في انفجار عبوة ناسفة في شارع البحر بالعريش.

وقالت مصادر أمنية، إنه تم زرع عبوة ناسفة في شارع البحر بالعريش لاستهداف قوات الأمن.. إلا أنها انفجرت وأدت إلى إصابة 8أشخاص من المدنيين تصادف مرورهم في المنطقة وقت الانفجار .. حيث تم نقلهم الى مستشفى العريش العام .

وأضافت المصادر الطبية أن أحد المصابين قد استشهد متأثرا باصابته وهو طالب جامعى ويدعى: عمر عبد العزيز سليمان ( 18 عامًا ) .. حيث وصل الى المستشفى جثة هامدة مشطورة لنصفين بسبب التفجير .. وهناك 7 مواطنين آخرين يتلقون العلاج في المستشفي ، وهم : يوسف حسن سليمان ( 22 عاما ) ، أكرم محمد حسن ( 13 عاما ) ، محمد أحمد محمد ( 26 عاما ) ، سامح أسعد سليمان ( 20 عاما ) ، حامد مصطفى هاشم ( 19 عاما ) ، فرحة صابر أحمد ( 13 عاما ) ، وحسن صابر أحمد ( 17 عاما ) .

وأضافت المصادر الطبية أنه تم حجز 5 من المصابين فى العناية المركزة وجارى اجراء عمليات جراحية لهم لخطورة حالتهم ، وتراوحت الاصابات بين كسور وجروح نتيجة الشظايا .

وتقوم قوات الشرطة بتمشيط المنطقة والمناطق المحيطة .. بحثا عن عبوات ناسفة أخري ، ولضبط المتورطين في الحادث .

ا ش ا